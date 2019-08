In questi caldi mesi estivi si è parlato tanto, e per molte ragioni, del Jova Beach Party 2019, il tour estivo di Jovanotti, che ha fatto, e sta facendo ancora, ballare e cantare decine di migliaia di persone nelle spiagge più belle d'Italia. Spiagge che però, stando a quanto annunciato dallo stesso cantautore, non ospiteranno la tappa conclusiva del nuovo format di concerti estivi itineranti che ha riscosso grande successo da parte del pubblico e dei media.

A sorpresa, infatti, è attraverso i social che "Jova" ha comunicato che l'ultima tappa del JBP si terrà alle soglie dell'equinozio di autunno, il 21 settembre, all'aeroporto di Linate, lo scalo milanese temporaneamente chiuso per lavori di ammodernamento.

Impossibile recuperare la data ligure, ma si potranno riutilizzare i biglietti acquistati

Rimane l'amaro in bocca a molti liguri che, dopo l'annullamento del concerto del 27 luglio ad Albenga, si aspettavano un successivo recupero della data.

In quel caso, infatti, il concerto era stato annullato a causa dell'erosione del litorale provocata dalle forti mareggiate nei giorni precedenti. Recupero che, però, non è stato possibile mettere in pratica nonostante i tentativi di ricerca di una location alternativa da parte della stessa Amministrazione. In una nota lo stesso sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, a tenuto a precisare: "Ho personalmente contattato l'Amministratore delegato dell'Aeroporto di Villanova d'Albenga per chiedere l'eventuale disponibilità di quella location, ma purtroppo tale tentativo non è andato a buon fine".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concerti E Music Festival

Piccola consolazione per chi aveva acquistato i biglietti per la data del 27 luglio: i possessori di tali biglietti potranno riutilizzarli proprio per il concerto di Milano, scelta appositamente per la sua vicinanza alla Liguria e al Piemonte; nel caso contrario si può richiedere il rimborso entro il 30 agosto; a dichiararlo è la stessa casa produttrice del tour Trident Music sul suo sito web.

Una grande festa, tra pista d'atterraggio e torre di controllo

Sarà allora a Milano il gran finale estivo di Lorenzo "Jovanotti" Cherubini, che chiama a rapporto i suoi fan attraverso i canali social, con una locandina molto particolare, in richiamo alla straordinaria location: "Si vooola!!

Jova Beach Party Milano, ultima chiamata volo JBP 2019" e l'immagine dello stesso Jovanotti e del Duomo che volano. In un contesto tutt'altro che solito per eventi di questo tipo, perciò, da mezzogiorno a mezzanotte dell'ultimo giorno d'estate la musica invaderà lo scalo milanese e infiammerà un prato di migliaia di persone per cantare e salutare l'estate ormai conclusa in una grande festa finale.