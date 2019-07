È stata una giornata memorabile quella del 30 luglio presso la spiaggia del Muraglione a Viareggio (Lucca) dove Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha inaugurato la prima data toscana dell’attesissimo evento di cui tutti parlano da diversi mesi: il Jova Beach Party.

Il noto cantante Lorenzo Jovanotti, infatti, quest’anno ha voluto portare da Nord a Sud, in diverse spiagge italiane, la propria musica, ripercorrendo la sua brillante carriera dagli esordi fino a oggi.

A rendere l’evento speciale e diverso dai soliti concerti, oltre alla musica, non sono mancati il divertimento ed il food& beverage, elementi essenziali che hanno trasformato quello che esternamente può sembrare un concerto come tanti altri in una vera e propria mega festa sulla spiaggia.

Una folla di fan pronti alla festa in spiaggia con Jovanotti

Quarantamila persone hanno presenziato presso la spiaggia del Muraglione il 30 luglio durante la prima tappa di Viareggio (la seconda nella cittadina toscana si terrà fra quasi un mese, sabato 31 agosto) dell’attesissimo evento dell’estate 2019, dove musica e divertimento si sono incontrate dando vita ad una vera e propria festa: il Jova Beach party.

Sin dalle ore 14:00, si sono aperti i cancelli di una delle spiagge più ricercate e frequentate dai turisti della Versilia. Essa per l’occasione è stata allestita a tema proprio per ospitare il cantante e gli ospiti della sua festa pronti a trascorrere un intero pomeriggio ed una serata all'insegna della buona musica e del divertimento assoluto, in una location suggestiva ed alquanto insolita per un concerto, la spiaggia appunto, particolarità che rende il Jova Beach Party un evento unico nel suo genere.

Presente sulla spiaggia, sin da diverse ore precedenti all'apertura dei cancelli, un vero e proprio "esercito" di fan e simpatizzanti di Lorenzo Cherubini, tutti pronti a scatenarsi con lui e con la sua musica, che ha segnato la storia recente della canzone italiana.

La maggior parte dei presenti, proprio come previsto, hanno scelto di presentarsi al Jova Beach Party in costume da bagno, essendo una festa-concerto sulla spiaggia ed essendo le temperature molto elevate, data la stagione.

La giornata è stata particolarmente divertente e ben organizzata, proprio come sperava e si aspettava il cantante stesso che, con un mega team al suo fianco, ha lavorato all'evento e alla sua buona riuscita duramente, con l’obiettivo di regalare concerti fuori dal comune ai suoi fan. Il tutto nell'ambito di un tour iniziato il 6 luglio a Lignano Sabbiadoro e che sta attraversando numerose regioni italiane.

Le prossime tre tappe del Jova Beach Party si svolgeranno a Lido di Fermo questo sabato 3 agosto, poi il 7 agosto sarà la volta di Praia a Mare (Cosenza), mentre il 10 agosto la mega festa di Jovanotti approderà a Roccella Jonica (Reggio Calabria). Successivamente il Tour proseguirà con altre quattro tappe, l'ultima delle quali nuovamente a Viareggio il 31 agosto.