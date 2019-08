Il prossimo 6 settembre uscirà "Ricercato", il nuovo disco di Junior Cally, un album sicuramente molto atteso tra le fasce più giovani del pubblico che segue quotidianamente il Rap italiano, ormai indiscutibilmente il genere musicale di riferimento delle nuove generazioni, in Italia come nel resto del mondo.

Il rapper mascherato – che attualmente può vantare su Instagram un seguito di oltre 300mila seguaci, in continua e costante crescita – negli ultimi due anni è riuscito a ritagliarsi un significativo spazio nel mercato discografico italiano, totalizzando milioni di views su YouTube e altrettanti ascolti sulle principali piattaforme di streaming.

Junior Cally dissa Fedez nel suo ultimo brano

Allo scoccare della mezzanotte il rapper originario di Fiumicino, e residente a Roma, ha pubblicato su Spotify e tutte le altre principali piattaforme di streaming musicale "Tutti con me", un brano di anticipazione del suo prossimo album "Ricercato". Il pezzo include una chiarissima frecciatina a Fedez, recepita da molti come un vero e proprio dissing, in cui viene tirato in ballo anche il figlio Leone.

Junior Cally ha infatti criticato la notevole esposizione mediatica del figlio dei Ferragnez. Questa la quartina del brano in cui è presente l'attacco: "Ho fatto un figlio, sai a quale scopo ? / Un Leone in gabbia per fare le foto. La tua carriera del ca... l'annullo, sei su un trampolino di lancio nel vuoto".

La reazione del pubblico

Nessun tipo di replica pubblica è stata diffusa da Fedez, almeno per ora, difficile prevedere se il compagno della Ferragni riterrà opportuno rispondere o preferirà non concedere attenzioni, e quindi pubblicità, al rapper laziale.

Di certo c'è che la rima di Junior Cally ha già iniziato a suscitare ampie discussioni online, il pubblico sembra infatti essersi già diviso: i fan più accaniti sostengono l'autore di "Ci entro dentro" ma molti altri, pur non essendo veri e propri sostenitori di Fedez, stanno giudicando la rima sul piccolo Leone come inopportuna. Altri ancora mettono a confronto le abilità tecniche dei due, manifestando di volta in volta pareri opposti, a seconda delle preferenze personali.

Il dissing di Junior Cally a Fedez ha anche fornito l'ispirazione per alcuni meme comparsi online già nel pomeriggio di ieri.

Le teorie sulla maschera

Nei giorni scorsi Junior Cally ha pubblicato un video promozionale, una sorta di introduzione al disco, che in molti hanno interpretato come preambolo di un futuro cambio di rotta del giovane, almeno a livello visivo. Alla fine della clip è infatti possibile vedere l'artista togliersi la maschera e posarla sul pavimento – senza tuttavia mostrare il volto al pubblico – subito dopo aver pronunciato l'emblematica frase: "Non voglio più nascondermi, sono due anni che vivo come un ricercato, non ce la faccio più".