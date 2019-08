Forse nemmeno gli stessi Queen avrebbero immaginato che, quello del 9 agosto 1986, sarebbe stato il loro ultimo concerto insieme: 33 anni fa infatti a Knebworth Park, un parco molto grande situato circa 50 km nord di Londra, i Queen tennero l’ultima tappa del loro Magic Tour, a conclusione di un tour straordinario ed intenso che li ha visti protagonisti indiscussi nell'estate del 1986.

Il Magic Tour

Il Magic Tour, tour di supporto al loro dodicesimo’album A Kind of Magic, ottenne incassi da record per la band britannica con 25 appuntamenti dal vivo e moltissimi show sold out: la data finale venne aggiunta solo a tour già iniziato, a fronte dell’enorme richiesta di biglietti da parte del pubblico.

Si pensava di organizzare un altro live a Wembley, ma per mancanza di disponibilità si decise di scegliere la location di Knebworth.

La richiesta di biglietti rimase comunque altissima nonostante la nuova data: secondo Brian May le richieste di nuovi biglietti erano veramente notevoli, al punto che avrebbero potuto tenere 5 o 6 sold-out consecutivi nello stadio di Wembley, Il pubblico era imponente: si calcola che al concerto fossero presenti almeno 120mila persone, e c’è anche chi azzarda cifre maggiori, verso i 200mila.

I biglietti costavano 16 sterline il giorno stesso del concerto, 14 sterline se acquistati in anticipo.

Dal vivo i Queen suonarono i loro brani più famosi, da One Vision a Bohemian Rapsody, da Radio Ga Ga a Under Pressure: nella parte conclusiva dello show l’immancabile sequenza di We Will Rock You, Friends Will Be Friends, We Are the Champions, con l’inno inglese God Save the Queen a concludere definitivamente lo show. Una scaletta molto simile al celebre concerto di Wembley del luglio precedente, immortalato nel celebre dvd e live album Queen Live at Wembley.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concerti E Music Festival

L'ultimo show

Un po’ di panico raggiunse gli spettatori a concerto finito, visto che vennero spente le luci del parco e per molta gente fu molto difficile tornare alle proprio automobili. Del concerto non ci sono riprese ufficiali, se non quelle amatoriali fatte dagli spettatori: solamente le registrazioni audio vennero registrate, e saranno incluse nel live album Live Magic, pubblicato nello stesso anno.

Con il tour del 1986 la band raggiunse sicuramente l'apice del successo internazionale: da quel momento incominciò la parabola discendente, con la malattia che colpì Freddie Mercury e causò la fine delle esibizioni dal vivo. Dopo il concerto a Knebworth, Freddie Mercury apparirà in pubblico insieme ai Queen solamente una volta, in occasione della cerimonia di consegna dei Brit Awards del 1990, visibilmente cambiato dal Mercury del 1986.