C'erano anche Luciano Ligabue con la moglie Barbara Pozzo e la figlia Linda ad assistere alla prima del musical Balliamo sul mondo ideato da Chiara Noschese con le musiche di Ligabue. Lo spettacolo andrà in scena fino al 27 di ottobre al Teatro Nazionale di Milano e parla di 13 protagonisti che raccontano la loro storia grazie alle canzoni più popolari dell'artista.

Le canzoni

Ecco le canzoni del Liga che fanno da sfondo allo spettacolo.

Primo atto: "Ho messo via", "Una vita da mediano", "Libera nos a malo", "Non è tempo per noi", "Le donne lo sanno", "Piccola stella senza cielo", "Certe donne brillano" (tratta dall'ultimo album Start), "Certe notti", "Voglio Volere", "Balliamo sul mondo". Nel secondo atto i brani musicali scelti sono: "Tu che conosci il cielo", "Il giorno di dolore che uno ha", "Si viene e si va", "Polvere di stelle" (ultimo singolo di Start), "L'amore conta", "Il meglio deve ancora venire", "Niente paura", "Tu sei lei", "Tra palco e realtà", e l'intramontabile "Urlando contro il cielo".

Lo spettacolo

Un gruppo di 13 ragazzi si dà appuntamento al Bar Mario per festeggiare il nuovo anno, quello che li vedrà maggiorenni. Siamo nel 1990 e i 13 amici decidono di rivedersi nello stesso luogo 10 anni dopo per raccontarsi e rivedersi con la certezza che quelli saranno gli anni del cambiamento, delle passioni, della consapevolezza e in alcuni casi anche dei problemi. La promessa viene mantenuta e, a capodanno del 2000, i tredici si ritrovano al Bar Mario per raccontare le loro vite e, in alcuni casi, cercare di rimettere insieme i pezzi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concerti E Music Festival

Le vite dei protagonisti si snodano all'interno delle canzoni di Ligabue e ogni brano ha l'arduo compito di fissare le vite dei 13 ragazzi che hanno bisogno di raccontarsi.

La carriera

Luciano RIccardo Ligabue ci ha abituato a tutto; album, canzoni, film e libri. Reduce dall'ultimo tour che avuto meno affluenza di pubblico rispetto al passato, ecco che il rocker non si ferma e si dedica a curare parte dello spettacolo a lui dedicato.

Quasi un tripudio di tutte le sue opere che racchiude gli esordi, il passato, il presente e forse il futuro così come l'amore finito per l'ex moglie Donatella (rappresentato dalla canzone "L'amore conta") e l'amore per l'attuale moglie Barbara (con la canzone "Tu sei lei"). In un video postato dopo la prima, il cantante si è detto emozionato e felice per quanto visto e confida nell'amore del pubblico per la storia di questi tredici ragazzi che decidono di continuare la loro vita, tenendosi agganciati al loro passato e allo storico Bar Mario, da sempre citato nella canzoni di Ligabue.