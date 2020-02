Cambio di palinsesto per Rai 1 che, a pochi giorni dalla presunta messa in onda della fiction Vite in fuga con Anna Valle, Claudio Gioè e Pierpaolo Spollon, cambia prodotto inserendo la seconda stagione de La vita promessa con Luisa Ranieri. Il seguito dell'amata fiction ambientata tra l'Italia e l'America negli anni venti del novecento inizierà quindi domenica prossima per tre prime serate. Ancora una volta la storia di Carmela e dei suoi figli sarà il filo conduttore delle puntate e, ancora una volta, troveremo donna Carmela alle prese con dolori, lutti, preoccupazioni e un ritorno dal passato.

La serie andrà in onda a partire da domenica 23 febbraio.

La prima stagione

Carmela Carrizzo e il marito vivono in Sicilia ma il prepotente Vincenzo Spanò si invaghisce della donna e rende la vita impossibile a lei e ai suoi figli. In uno scatto d'ira infatti colpisce violentemente Rocco, ultimo figlio di Carmela che rischia la vita. Il giovane si salva ma rimane con dei grossi deficit per tutta la sua esistenza. Il marito di Carmela, in un tentativo di vendetta, prova ad affrontare il campiere ma ha la peggio e muore.

A questo punto la donna non sa che fare e decide di partire per New York. A Little Italy la aspetta un matrimonio combinato ma la vita ha ancora delle brutte sorprese per lei. Uno dei figli diventa un delinquente, il giovane Rocco trova moglie per procura ma la donna si innamora del fratello più grande di Rocco e resta incinta. Carmela cerca però di far sopire la cosa anche se ormai i rapporti con la nuora sono distrutti.

Il primogenito dei Carrizzo intanto decide di schierarsi con i sindacalisti per un lavoro più equo e viene ucciso. La prima stagione si chiude con l'arrivo a New York del campiere Vincenzo Spanò in cerca di Carmela.

I nuovi episodi

Nella prima puntata in onda domenica 23 ritroveremo Vincenzo Spanò che bussa alla porta di Carmela gettandola nello sconforto. La donna ha paura dell'uomo, ha paura per se stessa e per i suoi figli soprattutto adesso che Angelo sembra votato alla criminalità locale mentre il posato Alfredo, ormai lanciato nel mondo dell'economia, deve subire pesanti perdite legate alla crisi economica americana del 1929.

Le preoccupazioni di Carmela sono sempre di più e la donna adesso si sente sola e non sa a chi chiedere aiuto.

Il cast

Insieme a Luisa Ranieri nel ruolo di Carmela Carrizzo, troviamo Francesco Arca che vestirà i panni del campiere Vincenzo Spanò, Miriam Dalmazio sarà la moglie di Rocco (da mercoledì 19 febbraio vedremo l'attrice nella seconda stagione della serie Il cacciatore con Francesco Montanari, Francesco Foti e Marco Rossetti). Tra gli altri interpreti troviamo Emilio Fallarino nei panni di Rocco e Vittorio Magazzù che interpreterà il giovane economista Alfredo Carrizzo.