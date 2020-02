Al via domenica 23 febbraio una nuova miniserie targata Rai, Vite in fuga. Dopo il successo di Come una madre con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno (quest'ultimo dal prossimo autunno farà parte della fiction Mina Settembre tratta dai romanzi di Maurizo De Giovanni) la Tv di Stato propone un nuovo progetto diretto da Luca Ribuoli, un family-thriller che andrà in onda in tre appuntamenti domenicali fino all'8 marzo.

La trama di Vite in fuga

La miniserie racconta la storia di una famiglia all'apparenza normale.

Un matrimonio, due figli, un lavoro che permette di vivere in assoluta tranquillità. Claudio Caruana, il capofamiglia, è un dirigente di banca, è sposato con Silvia da più di vent'anni e insieme hanno due ragazzi, un maschio e una femmina, Alessio e Ilaria.

Tutto sembra procedere per il meglio, almeno fino a quando non accadono alcuni tragici eventi. Diversi clienti della banca presso la quale lavora Claudio si sono tolti la vita a causa dei debiti. In un primo momento, lo scandalo travolge solo l'istituto bancario e non i dipendenti.

La situazione per la famiglia Caruana si aggrava quando Riccardo, collega e caro amico di Claudio, viene trovato morto. Stando ai primi risultati delle indagini, il decesso dell'impiegato sarebbe in qualche modo legato alla crisi che ha travolto la banca, ma gli inquirenti mettono sotto accusa proprio Caruana, il quale fin da subito proclama la sua innocenza.

Da questo momento comincia un vero e proprio incubo, con la famiglia che viene raggiunta quotidianamente da diverse minacce.

A questo punto, il direttore bancario decide di accettare l'aiuto di un amico che lo convince a rifugiarsi con tutta la famiglia in Alto Adige.

Il cast della fiction

La miniserie in tre puntate (e sei episodi) ha come protagonisti Anna Valle che sarà Silvia, Claudio Gioè che interpreterà Caruana, il capo famiglia e dirigente di banca travolto dallo scandalo dei debiti, e Francesco Arca che prossimamente sarà anche nel cast della seconda stagione della serie La vita promessa con Luisa Ranieri.

Inoltre ci saranno anche Pierpaolo Spollon (che sarà pure tra i protagonisti della terza e ultima stagione de L'Allieva con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale). Infine ricordiamo Tobia De Angelis (volto noto della serie Tutto può succedere), Romano Reggiani, Flavio Furno e Barbora Bobulova.

Le altre serie: L'Amica geniale e Il Cacciatore 2

Archiviato il Festival di Sanremo, questa sera 10 febbraio prenderà il via la seconda stagione de L'amica geniale tratta dai romanzi di Elena Ferrante. La trama riprenderà laddove si era interrotta l'edizione precedente e seguirà la cronologia dei testi, ripartendo quindi da "Storia di un nuovo cognome" che racconta il matrimonio di Lila.

Mercoledì 19, invece, sarà la volta de Il cacciatore 2, tratto dal romanzo di Alfonso Sabella "Il cacciatore di mafiosi" con Francesco Montanari e Francesco Foti. A marzo, invece, sono in programma due nuovi episodi del Commissario Montalbano.