Il cantante Marco Mengoni ritorna qualche mese dopo il suo ultimo show musicale nel palazzetto dello sport 'PalaSele' di Eboli. A grande richiesta, è stata aggiunta una seconda tappa, unica nella regione Campania, al tour autunnale del noto cantautore viterbese. Oggi, mercoledì 4 settembre 2019, partiranno le prevendite per l'acquisto dei biglietti di ingresso al concerto. La tappa salernitana del 'Atlantico Tour' di Mengoni sarà organizzata e curata dalla agenzia di spettacolo 'Anni Sessanta Produzioni'.

Il tour

Si aggiunge una nuova data al tour autunnale 'Atlantico Tour' di Marco Mengoni che il prossimo 24 novembre salirà sul palco della Città di Eboli. Il tour prende il nome dall'omonimo lavoro discografico del cantautore, l'ultimo in ordine di tempo, la cui punta di diamante è il singolo 'Muhammad Ali', brano il cui videoclip ha totalizzato oltre dieci milioni di visualizzazioni sui social e sulla piattaforma YouTube, raggiungendo lo storico traguardo della certificazione come disco di platino (cinquanta mila copie vendute).

La nuova tappa di Eboli va ad aggiungersi al calendario già estremamente fittissimo di 'Atlantico Tour', un vero e proprio straordinario viaggio di musica live nei palazzetti di tutta Italia, toccando anche le principali capitali europee. (la tournée è partita da Berlino nella scorsa stagione primaverile. Un successo inanellare uno dopo l'altro per un tour che - almeno per ora - non accenna a fermarsi, registrando sino ad oggi ben 250.000 tickets venduti e innumerevoli sold out per il recordman Mengoni.

Le prevendite

Il tour nei palazzetti italiani ripartirà mercoledì 6 novembre, dopo la sosta per la pausa della stagione estiva in cui si è svolto il 'Fuori Atlantico Tour', un'esperienza immersiva unica alla scoperta delle bellezze naturali del nostro Paese, grazie al lavoro eseguito in sinergia e collaborazione con AzzeroCO2 e Green Nation: un progetto che testimonia ancora una volta l’attenzione di Marco Mengoni per le tematiche ambientali, per la bellezza e la cultura.

Inoltre, Marco Mengoni è anche testimonial di una campagna di sensibilizzazione per promuovere e incentivare comportamenti ambientali virtuosi, un'iniziativa volta a favorire la raccolta differenza nel quotidiano. La prevendita per l'acquisto dei biglietti per la data del 24 novembre al 'Palasele' di Eboli sarà disponibile a partire dalle ore 10:00 di oggi, mercoledì 4 settembre. I tickets di accesso allo show musicale saranno disponibile nei circuiti e nelle ricevitorie autorizzate alla vendita, nonché sulle piattaforme di ticket master e ticketone.

Radio Italia sarà lo sponsor ufficiale del tour di Mengoni.