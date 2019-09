È iniziata ufficialmente nella mattinata di oggi, lunedì 2 settembre 2019, la prima giornata delle prove pre-selettive per il cosiddetto 'concorsone' della Regione Campania, che darà l'opportunità a tanti giovani di avere 2.175 nuovi posti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni di circa 170 comuni campani. Alle prove pre-selettive si sono candidati in tutto ben 303.965 iscritti partecipanti, di cui i primi 10.000 sono presentati ai cancelli della fiera partenopea proprio oggi.

A partire dalle ore 08:00, i candidati hanno formato lunghissime file all'esterno dei 5 padiglioni della mostra, destinati ad ospitare le prove del concorso.

2.175 nuovi posti di lavoro

Le prove pre-selettive relative ai 2 bandi di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato, presso la regione Campania e gli enti locali dipendenti della Regione Campania, prevedono l'assunzione di ben 2.175 unità di personale, di cui 950 di categoria D (per i laureati) e 1.225 di categoria C (per i diplomati).

Diversi i profili occupazionali e professionali per i quali si può concorrere: si va dall'assistente di vigilanza al personale amministrativo, da esperti legali a tecnici della comunicazione. Tutte le prove pre-selettive avranno luogo presso la Mostra d'Oltremare di Napoli (piazzale Vincenzo Tecchio a Fuorigrotta) e l'assenza dalla prova per qualsivoglia ragione, anche se di causa di forza maggiore, non sarà giustificata e comporterà l'esclusione dal concorso.

Il calendario delle prove pre-selettive: dal 2-18 settembre 2019 cat. C

Ad essere convocati per primi saranno gli iscritti al concorso per l'assunzione di personale da inquadrare nella categoria C, divisi secondo il seguente ordine: