Per la prima volta, nel cofanetto, in uscita il prossimo 11 ottobre, intitolato "Never boring", sarà racchiusa un'accurata raccolta di musica, immagini e parole del cantautore, musicista e compositore britannico Freddie Mercury (il cui vero nome era Farrokh Bulsara, in quanto aveva origini parsi) che ha fatto e cantato la storia del rock tra gli anni '70 e la fine degli anni '80 - fino alla sua scomparsa nel novembre del 1991.

Ineguagliabile, inarrivabile e leggendario, la voce che non annoia mai e, appunto, viene celebrata in 'Never boring' (tradotto in italiano 'mai noioso').

Arriva 'Never Boring'

La Universal Music offrirà ai milioni di fan di Mercury sparsi in tutto il mondo, tra circa un mese, la possibilità di acquistare - e magari custodire gelosamente - questa raccolta dedicata all'artista che, ancora oggi a trent'anni dalla sua morte, è amato e ricordato come iconico ed intramontabile, come la sua musica che continua ad essere portata sui palchi dal gruppo musicale formato dai Queen più la voce di Adam Lambert, artista che si impegna a "sostituire" l'insostitibile, cantando i brani della famosa band accompagnato proprio dai membri della stessa, tra i quali Brian May.

Il cofanetto Never Boring è composto da 3 CD con 32 tracce, un Blu-Ray, un DVD con interviste e videoclip, un libro fotografico con citazioni del performer introdotto da Rami Malek (che interpreta proprio Freddie nel film "Bohemian Rhapsody") e, per finire, un poster artistico.

Gli album potranno essere disponibili singolarmente anche in CD, streaming e vinile.

La selezione dei brani e la produzione del cofanetto evento, sono curate da Justin Shirley-Smith, Kris Fredrikson e Joshua J.

Macrae, co-produttori della colonna sonora del film campione d'incassi 'Bohemian Rhapsody', tra i più visti e venduti nel 2018/19.

Per spiegare la sua svolta solista, Freddie Mercury dichiarava di avere molte idee per esplorare nuovi territori musicali che non avrebbe potuto mettere in pratica restando ancora con i Queen. Aveva, ad esempio, intenzione di spostarsi sui ritmi del reggae e dunque aveva provato a registrare un paio di tracce orchestrate.

Never boring è uno specchio dell'amore di Freddie Mercury per la vita e del suo stile eclettico, dalle svariate sfumature artistiche con le quali ha incantato i suoi fan negli anni e che l'hanno reso il numero uno, come lui stesso aveva affermato: "Se hai provato la sensazione di essere il numero uno, il numero due non è abbastanza."

Parla l'attore che ha impersonato Freddie

Rami Malek, che ha vestito i panni del performer e compositore in "Bohemian Rhapsody" per il quale ha vinto il Premio Oscar come miglior attore protagonista, definisce 'Never boring' un pezzo della vita di Freddie Mercury e del suo amore per questa, anche "in mezzo alla tempesta".

Afferma, inoltre, di essere stato ispirato da Freddie e da questa sua unicità, così da imparare a sentirsi unico lui stesso ed a percepire la vita come un dono e, ogni sua singola azione, come un dono al mondo. Malek, infine, augura ad ognuno di rendere la propria vita 'Never boring', mai noiosa, richiamando il titolo del cofanetto.

Non resta altro che aspettare la pubblicazione della raccolta, prevista appunto per l'11 ottobre 2019.