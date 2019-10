Questo 2019 segna i 40 anni di successi internazionali del leggendario trasformista italiano Arturo Brachetti, che il 19 ottobre tornerà sul palco con il suo show "Solo", dove verità e finzione, realtà e magia si incontreranno rendendo tutto possibile, permettendo al pubblico di lasciarsi trasportare dalla fantasia lasciando momentaneamente la razionalità.

Il tour inizierà a Civitanova Marche e poi proseguirà nelle settimane successive in numerose altre città italiane, fino ai primi mesi del 2020.

Protagonista assoluto dello spettacolo sarà il trasformismo

Il trasformismo ha reso celebre Arturo Brachetti in tutto il mondo, riuscendo a diventare una vera e propria leggenda del genere.

Durante il suo show Brachetti la farà da padrone con oltre 60 personaggi, molti dei quali saranno creati appositamente per questo spettacolo.

Sarà un incredibile viaggio nella sua storia artistica, attraverso le discipline in cui l'artista eccelle tra le quali troviamo anche le ombre cinesi ed il sand painting (disegni realizzati con la sabbia).

Ogni spettacolo durerà 90 minuti e coinvolgerà adulti e bambini con gli innumerevoli personaggi ed effetti che incanteranno il pubblico davanti al quale Brachetti si esibirà da solo, in compagnia esclusivamente della propria Arte.

Arturo Brachetti

Renzo Arturo Brachetti è il noto attore, trasformista e regista teatrale, che ha riportato in Italia l'arte del trasformismo dalla fine degli anni Settanta, diventando così uno tra i migliori e più conosciuti trasformisti di fama mondiale.

Il suo primo spettacolo di cambio rapido di ruoli è avvenuto precisamente nel 1976, quando Arturo era un giovane di appena 19 anni. La sua carriera è stata un susseguirsi di successi dalla Francia alla Germania, passando per l'Inghilterra. In Italia nel 1983, partecipa come ospite fisso in 10 episodi allo show di Rai Uno "Al Paradise". Successivamente approda nei teatri italiani con vari spettacoli, tra i quali uno in collaborazione con Ugo Tognazzi, prima di tornare a Londra per recitare al National Theatre.

Nel 1989 è protagonista dello show televisivo The Best of Magic e successivamente del TV show internazionale A Night of Magic da Disneyland Paris.

Tour 'Solo', le date dello show

Lo spettacolo 'Solo' di Arturo Brachetti comincerà a Civitanova Marche al Teatro Rossini il 19 e 20 ottobre. Queste saranno poi le altre date:

- 22/23 ottobre a Pescara (Teatro Massimo)

- 25 ottobre a Lecce (Teatro Politeama Greco)

- 26/27 ottobre a Bari (Teatro Team)

- 1/3 novembre a Napoli (Teatro Cilea)

- 7 novembre a Piacenza (Teatro Politeama)

- 9/10 novembre a Pordenone (Teatro Verdi)

- 16/17 novembre a Firenze (Teatro Verdi)

- 22/24 novembre a Catania (Teatro Metropolitan)

- 27 novembre a Catanzaro (Teatro Politeama)

- 28 novembre a Corigliano Calabro (Teatro Metropol)

- 29 novembre ad Atena Lucana (Paladianflex)

- 3 dicembre a Bergamo (Teatro Creberg)

- 5/6 dicembre a Como (Teatro Sociale)

- 7 dicembre a Varese (Teatro Openjobmetis)

- 14 dicembre a Legnano (Teatro Galleria)

- 19 dicembre/6 gennaio a Torino (Teatro Colosseo)

Sono poi previste anche altre date da gennaio a marzo 2020.