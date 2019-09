Countdown quasi agli sgoccioli per l'inizio dei tre giorni in musica previsti all'Arena Flegrea di Napoli il 20, 21 e 22 settembre, che ospiterà lo spettacolo che vedrà esibirsi insieme, sul palco, Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio, due tra i maggiori e più apprezzati esponenti della musica napoletana in tutto il mondo.

'Figli di un re minore'

Lo spettacolo si intitolerà 'Figli di un re minore' ed al momento sono davvero pochissimi i biglietti ancora disponibili online e presso i rivenditori per questa occasione unica ed imperdibile.

Si tratta peraltro di un evento che va a sostituire quello che i due artisti avrebbero dovuto tenere a fine giugno sempre nella stessa location, ma che venne rimandato, quindi molti spettatori sono già in possesso del tagliando ormai da mesi.

Le serate saranno incentrate sull'alternarsi on-stage ed il duettare delle due icone della musica partenopea, che ripercorreranno insieme i loro maggiori successi, brani che hanno fatto cantare ed innamorare, negli anni, diverse generazioni di italiani, napoletani in particolare.

La coppia musicale, oltre a travolgere il pubblico con i loro ritmi, non farà mancare momenti di comicità, caratteristica innata appartenente ad entrambi gli artisti.

Un'amicizia trentennale celebrata all'Arena

Quella tra i due artisti è un'amicizia che dura da trent'anni, resa però in alcuni casi quasi una "lotta" dalle tifoserie dei cantautori. Infatti fra i fans dei due esiste da anni una sorta di ostilità, che però niente ha a che vedere con il legame personale fra D'Angelo e D'Alessio.

I due artisti descrivono questa serata come un incontro tra due amici che si vogliono bene e che, come in tutte le amicizie accade, a volte litigano per poi ricostruire e ripartire.

Un lavoro difficile è stato soprattutto quello di comporre la scaletta che verrà proposta in queste tre serate, nelle quali sul palco di Napoli si arriverà a mettere insieme un vero e proprio juke box pronto a riproporre più di 60 successi dei due cantautori.

Più di 60 canzoni per una scaletta 'top secret'

Non sono ancora state condivise con il pubblico le canzoni scelte per le tre serate, che saranno ovviamente all'insegna di numerosi duetti inediti e della complicità che lega i due amici.

Ad accompagnarli ci sarà una band formata dai musicisti che seguono entrambi gli artisti nei loro concerti: Alfredo Golino e Agostino Mennella alla batteria, Giorgio Savarese, Lorenzo Maffia e Massimo Gargiulo alle tastiere e pianoforte, Maurizio Fiordiliso, Pippo Seno, Mimmo Langella e Franco Ponzo alle chitarre, Guido Russo al basso e, per finire, la vocalist Milly Ascolese.

Media partner di questi tre giorni in musica sarà la nota emittente radiofonica RTL 102.5.

I biglietti sono in vendita - gli ultimi disponibili - su www.ticketone.it ed in tutti i punti vendita abituali.