Grande appuntamento da mettere in agenda per tutti i fan dei Queen: la band inglese tornerà in tour, insieme al cantante Adam Lambert, per il nuovo Rhapsody Tour, e la data di esordio sarà in Italia, il prossimo 24 maggio presso l'Unipol Arena di Bologna.

Questa è la prima tournée europea della band dall'uscita del celebre film Bohemian Rhapsody, campione d'incassi in tutto il mondo, che ha dato alla band ancora più seguito e attenzione.

I Queen tornano in Italia

Gli appassionati dei Queen dovranno segnarsi la data del 24 maggio se vogliono rivedere la band in Italia: il gruppo, insieme ad Adam Lambert, suonerà a Bologna sul palco dell'Unipol Arena, in occasione del loro Rhapsody Tour.

Il batterista della band Roger Taylor è molto contento di tornare in concerto: "Siamo tornati e siamo pronti". Brian May, chitarrista della band, non nasconde il suo entusiasmo e afferma che "questa nuova produzione è pazzesca" e porterà i Queen ad "un nuovo livello".

Adam Lambert, cantante incaricato da molti anni ormai di sostituire Freddie Mercury, non vede l'ora invece di fare il suo ritorno in Europa, dopo il successo dell'ultimo tour. A completare la formazione della band ci saranno anche il tastierista Spike Edney, che collabora da molto tempo con il gruppo, il bassista Neil Faircloughe, e il percussionista Tyler Warren.

Il tour partirà dall'Italia e toccherà le principali città europee, come Parigi, Amsterdam, Londra fino alla data conclusiva del 1° luglio a Copenaghen. E chissà, come aveva annunciato qualche tempo fa Brian May, che questo non sarà l'ultimo tour per la band.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concerti E Music Festival

Informazioni sui biglietti

I biglietti sono nominali e per la data italiana di Bologna saranno acquistabili tramite i circuiti ufficiali di Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone a partire dalle ore 10 di mercoledì 25 settembre. Sono a disposizione anche pacchetti VIP speciali, che si possono però acquistare solamente su Ticketone.

Per tutti i tipi di biglietti è presente la funzione "Stampa a casa", e ciò non consentirà l'opzione di ritirare in cassa i tagliandi, la sera dell'evento, in modo da evitare lunghe file.

I tagliandi si potranno acquistare con spedizione a casa solo su Ticketone. Si potranno acquistare un massimo di quattro biglietti, o pacchetti VIP, per ogni singola transazione.

Con questo concerto debutta anche la nuova normativa per quanto riguarda il biglietto nominale: al momento dell'acquisto bisogna indicare il proprio nome e cognome, e il titolare del biglietto dovrà presentare all'ingresso, insieme al tagliando del concerto, un documento di identità valido.

Sarà possibile inoltre compiere un solo cambio di nominativo per singolo biglietto, a partire dal 1°aprile fino al giorno prima dello spettacolo dei Queen, vale a dire il 23 maggio.