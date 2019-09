Tra meno di un mese, partirà il "Figli di nessuno tour" che prende il nome dal decimo album del cantautore romano, rilasciato lo scorso 12 aprile che contiene 11 brani tra cui i tre singoli Figli di nessuno, Ho bisogno di credere, e Per Me.

La tournée, che inizierà venerdì 18 ottobre, avrà come prima tappa Roma, la sua città natale, in seguito alla cancellazione della data zero che si sarebbe dovuta tenere al Pal'art hotel di Acireale (CT), ma che per problemi di sicurezza non poteva più essere svolto in maniera sicura e tranquilla, così il cantautore, per evitare di cancellare il concerto, ha aggiunto due date al Metropolitan di Catania che si svolgeranno il 7 e l’11 novembre.

Tra poche settimane al via il tour di Fabrizio Moro

Dopo un'attesa durata poco piú di un anno, il cantante romano di origini calabresi ritorna sui palcoscenici di tutta Italia con una serie di concerti che lo vedranno esibirsi in due palazzetti: il Palazzo dello Sport a Roma il 18 e il 19 ottobre e il Forum di Assago il 26 ottobre.

Il tour poi proseguirà fino a gennaio nei teatri delle maggiori città d'Italia.

Moro, che può vantare un ampio repertorio musicale, canterà i suoi brani più famosi, diventati dei veri e propri inni per intere generazioni, ma anche le canzoni tratte da "Figli di nessuno", il suo ultimo album.

L'album, pubblicato lo scorso dodici aprile, si è rivelato un'ennesima conferma della sua capacità di scrittura, capace di regalare intense emozioni e di scavare nell'intimo di chi lo ascolta.

Ad accompagnarlo sul palco ci sarà la sua ormai famigerata band, composta da: Alessandro Inolti alla batteria, Andrea Ra al basso, Roberto Maccaroni alla chitarra e Claudio Junior Bielli alle tastiere. Ma non solo: quest'anno ci saranno tante sorprese, come ha annunciato il cantante stesso, tra cui la presenza di un sassofonista.

In realtà, era previsto che la tournée iniziasse il dodici ottobre dal Pal'art hotel di Acireale (CT) ma, per motivi legati alla sicurezza della struttura, si é preferito cancellare la data e sostituirla con due concerti, il 7 e l'11 novembre, al teatro Metropolitan di Catania.

La notizia ha lasciato spiazzati i numerosi fan provenienti dalla Sicilia, regione in cui Fabrizio Moro è particolarmente amato.

L'artista, con l'umiltà che lo contraddistingue da sempre, intervenendo su instagram, ha voluto esprimere in prima persona il suo rammarico e la sua desolazione per quanto accaduto. Il cantante, attraverso un video, ha spiegato che erano venute meno le condizioni per far sì che l'evento si svolgesse nel massimo rispetto delle norme di sicurezza.

In seguito, ha tranquillizzato chi aveva già acquistato il biglietto, annunciando le due date a Catania.