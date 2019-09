Ultimo, cantautore che, nell'arco di poco più di due anni, ha battuto un record dopo l'altro, non si arresta: alla sua tournée, che lo porterà negli stadi di tutta Italia, ha aggiunto altre sei nuove e imperdibili date: Bibione, Torino, Firenze, Napoli, Milano, Ancona. Napoli, Milano e Firenze, delle quali le ultime tre sono state raddoppiate essendo tutte Sold Out, mentre Bibione sarà la data Zero che il 29 maggio 2020 farà da apertura alla tournée Stadi 2020, mentre tra i suoi numerosi fan, che lo seguono da ogni parte d'Italia, cresce la trepidazione per il nuovo tour, l'artista sta lavorando in studio di registrazione ad un nuovo pezzo, che verrà probabilmente lanciato in pieno inverno, a momenti di meritato relax assieme ai suoi amici, famosi e non, tra cui il cantante Antonello Venditti, romano come lui, con cui è nata una splendida amicizia e con cui, oltre alla passione per la musica, condivide la passione per la Roma, la loro squadra del cuore che amano guardare insieme.

Nuove date per Ultimo

Lo aveva promesso attraverso un post su Instagram a metà agosto, creando grande attesa tra i suoi fan che lo seguono da ogni parte d'Italia e lo ha mantenuto: Ultimo, pseudonimo di Niccolò Moriconi, ha aggiunto sei nuove date alla sua tournée che lo vedrà esibirsi negli stadi più grandi d'Italia.

Il suo è un grandissimo successo: nonostante manchi ancora molto tempo, ha registrato il tutto esaurito nelle date di Milano, Firenze e Napoli, questo lo ha portato a raddoppiare i tre concerti e ad aggiungere altri tre nuovi stadi: Bibione, Torino e Ancona.

Inoltre, anche il Circo Massimo, luogo in cui terminerà il tour, si avvia verso il sold-out e si stima saranno oltre settantamila i presenti.

Due giorni fa sono state aperte le vendite dei biglietti delle nuove date sul sito Ticket one e presso i rivenditori autorizzati, molti sono i settori già totalmente occupati dagli estimatori della sua musica, che riesce a parlare proprio a tutti: dai più giovani ai più anziani, esprimendo, attraverso le sue canzoni, i sentimenti di diverse generazioni, che vedono in lui un simbolo di rivalsa, la voce degli ultimi, come suggerisce il suo nome d'arte.

Il cantautore romano, originario di San Basilio, quartiere di Roma est, è stato il più giovane cantante italiano a registrare il tutto esaurito a San Siro e, intanto, cresce sempre di più tra i suoi fan l'attesa per questa tournée che partirà ufficialmente il 29 maggio dallo stadio di Bibione e terminerà nella sua Roma il 19 luglio.

Il cantautore devolverà parte del ricavato della vendita dei biglietti all'UNICEF, per i progetti dell'associazione in Mali, dando un aiuto concreto alla lotta contro la malnutrizione e le malattie che affliggono i bambini e gli adolescenti del terzo mondo.