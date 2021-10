Si avvicina l'uscita di "Solo", il nuovo album di Ultimo, si tratta del primo a essere prodotto con la sua etichetta discografica la “Ultimo Records”.

Il nuovo album uscirà il prossimo 22 ottobre su tutte le piattaforme digitali e nei negozi. L'album è intanto già disponibile in pre-order e uscirà in diversi formati: doppio LP bianco autografato, CD autografato, box doppio LP aArancione Deluxe, box CD deluxe, doppio LP bianco e CD.

"Solo" sarà composto complessivamente da 17 canzoni, tra queste ci sono anche i brani già pubblicati "Buongiorno vita", "22 settembre", "7+3" e "Tutto questo sei tu".

Chi è Ultimo

Ultimo, pseudonimo di Niccolò Moriconi (nato a Roma il 27 gennaio 1996), è stato il vincitore del Festival di Sanremo 2018 nella categoria "Nuove Proposte" con il brano "Il ballo delle incertezze", ed è arrivato secondo nella categoria campioni a Sanremo 2019 con il brano "I tuoi particolari".

L'album "Solo" arriva dopo i precedenti successi discografici di Ultimo, ossia “Pianeti” del 2017, “Peter Pan” del 2018 e “Colpa delle favole” del 2019.

Gli obiettivi del nuovo album di Ultimo

Con la nuova uscita, l'obiettivo di Ultimo è quello di concentrarsi interamente sulle canzoni, lui stesso ha affermato in un post pubblicato su Instagram alcuni giorni fa: “Quindi me ne frego dei soliti commenti che faranno su quanto sia pesante quello che scrivo, perché la mia forza sarà sempre quella di essere sincero con la mia musica e di far andare in parallelo la mia vita con le canzoni.

Io non sono quello che scrive le mie canzoni, io sono le mie canzoni.”

Con questo nuovo album, Ultimo vuole mostrarsi con le sue fragilità, le sue debolezze, il suo essere un umano che va al di là delle apparenze, non vuole mostrarsi invincibile o perfetto, ma così com’è, accettando quindi anche il fatto che non possa essere apprezzato da molti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Proprio come viene affermato da lui stesso in un suo post: “Ho scelto di farlo perché preferisco sentirmi dare del “pesante” o del “depresso” da qualcuno, piuttosto che non mostrare ciò che sento. Il mio è un patto d’amore con quello che ho dentro”.

Ultimo ha spiegato che, al giorno d’oggi, quasi tutti cercano di essere perfetti non mostrando realmente sé stessi e nascondendosi dietro ad un falso “sto bene”, dalle sue parole “Oggi, dove tutto dev’essere perfetto, veloce e ‘instagrammabile’, è diventato quasi un tabù dire che non si sta bene”.

Il cantautore con questo nuovo album vuole dare spazio alla vita vera, per dire che in realtà nessuno è perfetto, ma è invece unico e deve trovare solo la forza per rialzarsi sempre.