Ultimo, tramite un post sui social, ha annunciato ai suoi numerosi sostenitori che nel mese di settembre aggiungerà altre date alla tournée che lo porterà negli stadi di tutta Italia. Lunghissimo è stato il suo scorso tour nei palasport, completamente sold out, terminato con i due concerti negli stadi. Live che hanno fatto da apertura al progetto più ampio e ambizioso di un'intera tournèe nei più grandi stadi d'Italia, che presto sarà arricchita con nuovi appuntamenti.

Ultimo: nuove date del tour a settembre

Ultimo è stato il più giovane artista a esibirsi allo Stadio Olimpico di Roma, vendendo circa 64.000 biglietti, ed è anche l'unico cantautore che da tantissime settimane ha ben tre album nella top dieci dei dischi più venduti in Italia. Gli album che hanno reso questo successo cosi incredibile sono: Pianeti, Peter pan, Colpa delle favole.

Il cantautore, intervenendo sui social, ha annunciato che aggiungerà nuove date al calendario della tournée che farà tappa negli stadi di tutta Italia.

La notizia ha scatenato la trepidazione dei suoi numerosi fan (il suo profilo Instagram conta più di due milioni di seguaci che crescono di giorno in giorno in maniera esponenziale) pronti a seguirlo ovunque, tant'è che molti stadi, con circa un anno di anticipo, si avviano già verso il sold out.

Il tour negli stadi: il terzo della sua carriera

Si tratta del terzo tour del cantante romano, originario del quartiere di San Basilio, che con le sue canzoni, considerate vere e proprie poesie, è diventato la voce delle emozioni e dei sentimenti delle nuove generazioni.

Il suo è un successo repentino e inarrestabile: dopo aver aperto i concerti di Fabrizio Moro, con cui ha in comune lo stesso quartiere d'appartenenza, è diventato noto al grande pubblico per aver trionfato nella categoria "nuove proposte" del Festival di Sanremo 2018 (con il brano "Il ballo delle incertezze") e per essersi classificato secondo tra i Big nell'edizione del 2019.

Da allora il cantante capitolino ha collezionato un record dopo l'altro, che lo hanno consacrato tra i Big della musica italiana.

I suoi tre dischi resistono ormai da mesi nella top ten FIMI degli album più venduti di quest'anno e il suo tour (che si è chiuso con un concerto allo stadio Olimpico di Roma, davanti a più di 60mila spettatori, con l'amichevole partecipazione di artisti del calibro di Antonello Venditti e Fabrizio Moro) ha registrato sold out in tutte le tappe. Parte del ricavato della vendita dei biglietti per i suoi concerti del prossimo anno, sarà devoluto all'UNICEF per i progetti nello stato del Mali: un aiuto concreto per combattere la malnutrizione e sostenere le spese delle vaccinazioni per bambini e adolescenti.