Cesare Cremonini ha annunciato sui suoi canali social l'uscita del suo Best Of. Il 29 novembre uscirà infatti Cremonini 2C2C The Best Of, definito da Cesare l'album degli album. Arriva a vent'anni esatti dal suo esordio la prima raccolta del cantautore che su Instagram ha dato tutti i dettagli con un post: sarà composta da sei dischi con sei brani inediti, visionari e autobiografici, 32 singoli di successo rimasterizzati con cura in più di un anno di lavoro, 18 demo originali, 16 reinterpretazioni piano e voce e, infine, 15 brani strumentali.

La confezione sarà, come sempre, con un digipack super moderno. Ci saranno tre pubblicazioni, di cui una dedicata ai vinili, con un book scritto dallo stesso Cesare. Sui suoi profili social pubblicata anche quella che sarà la copertina dell'album.

La tracklist del Best Of di Cremonini

Sarà una super raccolta quella di Cesare Cremonini che uscirà il 29 novembre. I dischi che comporranno l'intero Best Of sono sei, nel primo saranno presenti i sei brani inediti: Se Un Giorni Ti Svegli Felice, Al Telefono, Giovane Stupida, Ciao, Amici Amici, How Dare You.

Gli altri cinque CD avranno alcuni singoli di successo rimasterizzati, come Nessuno Vuole Essere Robin, La Nuova Stella Di Broadway, Mondo, Io E Anna, Maggese, e anche le intramontabili Latin Lover, Il Pagliaccio, Dicono Di Me, Qualcosa Di Grande, 50 Special e Un Giorno Migliore. Il CD numero quattro e il CD numero cinque della raccolta contengono, nella tracklist, molte delle più belle canzoni di Cremonini in versione piano e voce e alcune demo originali, tra queste anche la canzone che scrisse anni fa per Marco Mengoni, La Valle Dei Re e la versione live de L'Anno Che Verrà di Lucio Dalla fatta allo Stadio Dall'Ara di Bologna durante l'ultimo tour.

Queste sono state le parole che ha usato il cantautore per annunciare l'uscita: "Sono riuscito infatti a realizzare il sogno di portare alla luce un vero e proprio forziere che fino ad ora non era mai stato aperto e che oggi, a vent'anni esatti dal mio esordio, annulla la distinzione tra presente, passato e futuro sulla mia musica. Ne sono certo, tutto questo vi farà godere. È cominciato un nuovo grande viaggio ragazzi".

Cremonini 2C2C sarà anche un tour

Il prossimo tour negli stadi di Cesare Cremonini avrà inizio da Lignano il 21 giugno e si chiamerà proprio Cremonini 2C2C Stadi. Le altre date saranno: il 27 giugno a Milano, il 30 giugno a Padova, il 4 luglio a Torino, il 7 luglio a Firenze, il 10 luglio a Roma, il 14 luglio a Bari e il 18 luglio a Imola per il gran finale all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari.

Il Cremonini 2C2C Stadi è organizzato da Live Nation e ha come radio ufficiale Radio Italia.