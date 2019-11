Dopo oltre un anno di stop dall'uscita del suo ultimo singolo intitolato 'Fortuna che ci sei', uscito il 6 aprile del 2018, Biagio Antonacci torna con il video ufficiale di un nuovo singolo. Il brano farà parte dell'album intitolato 'Chiaramente visibili dallo spazio' che uscirà il 29 novembre 2019. Il video ufficiale del singolo, che esce oggi 18 novembre 2019, si chiama 'Ci siamo capiti male'. La traccia è disponibile all'ascolto già da venerdì 15 novembre in radio e su tutte le piattaforme digitali, mentre da oggi è disponibile il video ufficiale su YouTube.

Il cantante, nato a Milano il 9 novembre del 1963, ha annunciato l'uscita del video ufficiale sulla sua pagina Facebook, seguita da più di un milione e mezzo di persone. La piattaforma di Youtube ormai viene utilizzata da tutti i cantanti e cantautori per pubblicare i video ufficiali delle proprie canzoni o semplicemente le proprie canzoni senza video.

Il video ufficiale dell'ultimo singolo di Biagio Antonacci, 'Ci siamo capiti male' è stato trasmesso in anteprima oggi 18 novembre 2019 dalle 15 sul canale Youtube omonimo del cantante seguito da più di 250mila persone.

Il video ufficiale, della durata di 2 minuti e 58, vede in primo piano Biagio Antonacci immerso nelle sue paure e nei suoi pensieri, mentre una donna entra ed esce dall'inquadratura. Nella clip sono presenti le ginnaste della nazionale italiana di nuoto sincronizzato. Le atlete appaiono alla fine del video quando Biagio esce di casa e nella piscina del giardino trova delle ragazze travestite da sirene che si esibiscono in un balletto di nuoto sincronizzato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concerti E Music Festival

Il nuovo singolo parla delle incomprensioni che possono esserci in un rapporto, del dolore e della sofferenza che provocano in chi vive una storia d'amore travagliata.

Ritornello del singolo 'Ci siamo capiti male' di Biagio Antonacci

Amore no

Amore mio non posso perderti

Ho chiesto ancora scusa al tuo Dio

che non sarà mai il mio

Amore no

Amore mio non posso spegnerti

Ho chiesto ancora scusa al tuo Dio

che non sarà mai il mio

'Chiaramente visibili dallo spazio', il nuovo album in uscita il 29 novembre 2019

Dopo due anni dall'ultimo disco intitolato 'Dediche e manie', Biagio Antonacci torna con un nuovo album che uscirà il 29 novembre 2019. Lo scorso album ha debuttato al secondo posto della classifica FIMI Album ed è stato certificato come disco d'oro dalla stessa FIMI.

L'ultimo Tour era stato annunciato il 3 dicembre del 2018: 'Laura Biagio Stadi Tour 2019', tour in cui l'artista ha collaborato con Laura Pausini in dieci stadi italiani. L'ultimo tour di Biagio Antonacci risale quindi ad agosto 2019 (periodo in cui è terminato il tour cominciato a giugno 2019).

Gli oltre un milione e mezzo di fan che lo seguono su Facebook sono rimasti subito contenti della novità, dopo un anno in cui non avevano ascoltato niente di nuovo dal cantante.

Il nuovo album conterrà dodici tracce: L'amore muore, Ci siamo capiti male, Beata te, Per farti felice, Parigi sei tu, Ti saprò aspettare, Averti, Chiaramente visibili dallo spazio, La vanità, Non è così sbagliato dirsi ciao, Tutto non ti posso raccontare e Una brava persona.

Su Amazon è già possibile preordinare la copia sia del CD, sia del vinile di 'Chiaramente visibili dallo spazio' in Deluxe Edition.

Il disco è stato prodotto dalla Sony Music.

Il 30 ottobre Biagio Antonacci ha commentato l'uscita del suo nuovo album sulla sua pagina Facebook con queste parole: ''Chiaramente visibili dallo spazio, un giorno come tanti, ma la luce è diversa''.