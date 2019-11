Francesco Monte, che ha cominciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 2012 partecipando come tronista al programma televisivo di Uomini e Donne, sabato 16 novembre 2019 è stato ospite a Verissimo e ha raccontato della sua ultima storia d'amore finita con Giulia Salemi.

Nella puntata del 16 novembre 2019 di Verissimo, in cui sono stati ospiti nello studio di Silvia Toffanin oltre a lui anche Emma Marrone, Marco Bocci e Gerry Scotti, c'è stato anche l'ex tronista Francesco Monte per raccontare della sua vita privata e della sua carriera.

L'ex tronista parla della nuova fidanzata Isabella De Candia

Nell'intervista andata in onda sabato 16 novembre 2019, l'ex tronista si è raccontato nello studio di Silvia Toffanin, raccontando la sua nuova storia d'amore con la modella Isabella De Candia. Nonostante i due siano appartenenti al mondo dello spettacolo, Francesco con lei ha ritrovato la sua discretezza e il suo modo di voler tenere le cose private per sé.

Le sue parole riguardo a questo: 'Nelle mie precedenti relazioni erano le mie ex fidanzate a postare i nostri momenti e le nostre foto sui social, con lei invece dato che lei non lo fa, ho ritrovato il voler tenere delle cose private per me'. I due stanno insieme da sei mesi e speriamo che per Francesco questa sia la volta buona. Alle richieste della conduttrice Silvia Toffanin su come si vede tra 10 anni, Francesco non ha nascosto l'idea di vedersi con dei figli.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Francesco Monte: 'La timidezza mi ha sempre frenato nella vita'

L'ex tronista nello studio di Silvia Toffanin, ha parlato del suo privato, dicendo che nella sua vita la timidezza lo ha sempre frenato. Le sue parole riguardo a questo: 'Volevo fare l'attore ma no, perché mi vergognavo, il cantante no perché ero troppo timido'. Insomma la timidezza l'ha sempre frenato dai suoi sogni, fino a che nel 2012 degli amici con uno scherzo l'hanno iscritto a Uomini e Donne come tronista e da lì è cominciata la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

All'inizio della sua carriera, è stato molto chiacchierato per la storia d'amore con la corteggiatrice Teresanna Pugliese che ora è sposata ed ha un figlio. Successivamente ha iniziato una relazione con la sorella di Belen Rodriguez, Cecilia Rodriguez durata qualche anno. Successivamente viene lasciato in diretta TV al Grande Fratello da Cecilia Rodriguez per essersi invaghita di Ignazio Moser. Poi Francesco Monte ha partecipato all'edizione dell'Isola dei Famosi dove ha conosciuto l'ex Madre Natura del programma di Ciao Darwin, Paola di Benedetto, che diventa la sua fidanzata una volta uscito dall'Isola dei Famosi, relazione che però dura solo qualche settimana, che viene terminata da Francesco stesso per non essere molto coinvolto nella relazione.

Dopo un po' di mesi passati da single, l'ex tronista decide di partecipare alla terza edizione del Grande Fratello Vip in cui conosce Giulia Salemi e nonostante le varie discussioni, i due decidono di uscire dal programma insieme, relazione che però è finita da qualche mese.

Francesco Monte dichiara: 'Non ho mai tradito Giulia Salemi'

Francesco Monte e Giulia Salemi si sono lasciati da qualche mese e l'ex tronista è stato accusato di aver tradito la bella Giulia Salemi, quando invece nella puntata del 16 novembre 2019 ha dichiarato a Silvia Toffanin di non aver mai tradito Giulia, ma che semplicemente non si sentiva più coinvolto e per evitare di prenderla in giro, ha deciso di troncare il rapporto.

Nessun tradimento quindi, solo una normale fine di una storia d'amore.