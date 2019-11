L'attrice, cantante e conduttrice televisiva Diana Del Bufalo, ha raccontato il periodo difficile che sta vivendo e che andare in psicoterapia aiuta, a detta di lei 'La psicoterapia è magica, non è per i matti'. Capita a tutti di sentirsi un po' confusi, spesso attraversiamo periodi di cambiamento e siamo troppo critici verso noi stessi. Lei invita a rivolgersi a qualcuno quando non si riesce a gestire la situazione da soli.

Ancora oggi la psicoterapia è vista come un tabù, come un qualcosa solo per 'i matti', come veniva visto una volta, invece, andare in psicoterapia può davvero risolvere la situazione.

Diana Del Bufalo invita a non vergognarsi e a rivolgersi ad uno specialista

Il messaggio che lancia l'attrice è molto forte e vuole rompere i muri di una società che molto spesso ci giudica e ci impone di essere sempre forti, quando invece la realtà, spesso ci spezza.

Le sue parole per le tante persone che si trovano nella stessa situazione sono davvero una boccata d'ossigeno, fanno capire che spesso, basta rivolgersi alle persone giuste per risolvere i problemi. Due giorni fa la Del Bufalo sul suo profilo Instagram ha scritto di non passare un periodo facile, che si sente in cambiamento, si sente più grande e più saggia e che grazie alla psicoterapia ora sta meglio.

Le sue parole: 'La psicoterapia è magica, non è per i matti, è un percorso di allineamento con se stessi stupendo'. La conduttrice televisiva nel post di Instagram poi, si mette sullo stesso piano dei suoi fan, affermando: 'Io sono come voi, fragile, non vi aspettate troppo da voi stessi, ma esigete la felicità più spietata!'.

La storia dell'attrice romana

Diana Del Bufalo, nata l'8 febbraio del 1990 comincia la sua carriera nel mondo dello spettacolo grazie alla partecipazione del 2010 al talent show Amici di Maria De Filippi come aspirante cantante.

Nel corso del programma viene inciso il suo primo singolo 'Nelle mie favole', nella compilation di Amici 10. Successivamente conduce il programma 'Mai dire Amici', un programma della Gialappa's Band. Nel 2011 avviene il suo debutto come attrice nel film 'Matrimonio a Parigi', di Massimo Boldi, ma la svolta nella sua carriera avviene nel 2014, quando grazie alla pubblicazione di alcune canzoni divertenti su internet, acquista popolarità..

Grazie al successo di questi brani, viene scelta per partecipare alla prima edizione di XLove e nel 2015 conduce il programma Colorado insieme a Paolo Ruffini. Tra il 2015 e 2016, la Del Bufalo, lavora come attrice per la serie TV 'C'era una volta Studio Uno', per la Rai e nel 2017 registra le puntate per la quarta edizione di 'Che Dio Ci Aiuti'. Il 2017 è l'anno in cui l'attrice diventa più popolare, grazie alla partecipazione come ospite al Festival di Sanremo.

Sempre nel 2017, conduce sulla Rai, insieme a Panariello, 'Panariello sotto l'albero'. Nel 2018 è sul grande schermo per il film 'Puoi baciare lo sposo' e per 'La profezia dell'armadillo'. L'ultima sua apparizione in tv, risale alla conduzione del programma 'Un'estate fa' nell'estate del 2019.