Gemitaiz ha pubblicato nel tardo pomeriggio di ieri una fotografia sulla sua popolarissima – conta infatti oltre un milione e 400 mila supporter – pagina Instagram. Si tratta di un'immagine in cui si è auto-immortalato a fianco del disco di platino conseguito per 'Nonostante Tutto', il suo penultimo album solista, terzultimo a livello complessivo, considerando anche 'Scatola Nera', ultima fatica discografica del rapper romano classe 1988, realizzata assieme al collega ed amico di sempre, MadMan, pubblicata lo scorso 20 settembre.

'Scatola Nera peggior album di rap italiano degli ultimi anni'

Proprio 'Scatola Nera' è stata oggetto di una critica da parte di un seguace della pagina, che ha deciso di manifestare il suo pensiero sotto la foto dell'artista capitolino. "Scatola Nera è il peggior album di Rap italiano degli ultimi anni", ha dichiarato infatti l'utente.

La prima risposta di Gemitaiz è stata netta ma allo stesso tempo ironica, queste le sue parole: "Come farò adesso a vivere?".

Come ampiamente prevedibile però, tra le risposte al commento del ragazzo che aveva criticato 'Scatola Nera' è partita un'accesa discussione tra gli utenti, ed uno di questi ha mosso ulteriori critiche, più argomentate rispetto alle precedenti, a Gemitaiz, con queste parole: "Bro, te lo dico da amico, togli le canne e le tipe dai testi, perché non torni a parlare di quello che raccontavi in brani come 'Out of my way' ?".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Rap

'Prima parlavi di problemi sociali, ora delle tipe'

La risposta dell'autore di 'Davide' non si è fatta attendere. "Metti un mio disco del 2013 e goditelo amico mio – ha dichiarato il rapper – serve a quello la musica. La mia vita per fortuna è cambiata, anche se so che ci vorreste sempre tristi e senza un euro in tasca, ma quello è egoismo spirituale e musicale, crescerai anche tu".

"Magari un giorno capirai quello che ti sto dicendo – ha replicato l'utente – ma adesso non penso.

Le tue metriche sono leggendarie, ma i testi stanno lentamente peggiorando, prima parlavi di problemi sociali, ora delle tipe che ti porti a letto, e non sarebbe un problema se fosse un brano ogni tanto, ma ora ne stai facendo 10 su 10 così".

Gemitaiz: 'La mia vita per fortuna è cambiata'

Anche in questo caso la risposta di Gemitaiz è arrivata dopo pochi minuti, queste le sue parole: "Non so che album tu abbia sentito, mi dispiace che mettiate questi commenti a caso, non riesco a replicare a tutti.

Però posso garantirvi che io mi sento apposto con la mia coscienza, mi conosco bene, faccio solo quello che sento mi rappresenti. Tu senti che non ti rappresenta più, può succedere. Rimane il fatto che la musica la faccio io, quindi la faccio come piace a me".