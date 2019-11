L'estate 2020 si anima sempre di più: dopo le conferme degli scorsi giorni, ecco un'altra grandissima band che torna in concerto in Italia la prossima estate. Sono gli intramontabili Iron Maiden, che suoneranno a Bologna per l'unica data italiana del loro Legacy of the Beast Tour. Il concerto si terrà presso l'Arena Joe Strummer il prossimo 20 luglio 2020, in occasione della seconda edizione del Bologna Sonic Park.

Il ritorno degli Iron Maiden

In occasione del loro tour europeo gli Iron Maiden tornano in Italia il prossimo 20 luglio a Bologna in occasione del festival Bologna Sonic Park. Nonostante non siano più dei giovincelli, la band capitanata dal bassista Steve Harris, tra le più apprezzate dai metallari di tutto il mondo, continua a girare il mondo tour dopo tour.

A condividere il palco con loro ci saranno gli Airbourne e i Lord of the Lost.

Un tour magistrale

Dopo i Deep Purple, gli Iron Maiden sono il secondo nome di punta del festival che si terrà all'Arena Parco Nord. Dal vivo la band di Bruce Dickinson suonerà i brani dell'epoca d'oro della band, appartenenti al periodo degli anni Ottanta, e non potrebbero mancare anche piacevoli novità. La band torna a Bologna dopo il concerto all'Arena Joe Strummer fel 2014, in occasione del Rock in Idro, quando realizzò uno straordinario sold out.

Un anno e mezzo fa gli Iron Maiden suonarono alla Visarno Arena di Firenze totalizzando ben 60.000 spettatori.

Il Legacy Of The Beast Tour ha raggiunto finora numeri impressionanti: la band ha fatto il giro del mondo, suonando in 39 paesi diversi, totalizzando finora 2 milioni di fan. Tra tutti il grandissimo concerto tenuto a Rio De Janeiro con 100.000 spettatori. Il cantante Dickinson commenta con queste parole il tour: “Ci siamo divertiti molto durante il Tour, le reazioni agli spettacoli sono state positive e tutte quante le persone coinvolte, compreso Eddie, sono stati fenomenali. Siamo soddisfatti e non vediamo l’ora di ritornare sul palco italiano per esibirci davanti a tutti i fan".

Info sui biglietti

Il concerto inizierà con le esibizioni delle band di supporto, Airbourne e Lord of The Lost, previste per le 18:45. I cancelli del festival verranno aperti a partire dalle 15 di pomeriggio.

La vendita per gli iscritti al fan club della band partirà dalle 10 di mattina di lunedì 11 novembre. Da giovedì 14 invece, a partire dalle ore 10, inizierà la vendita generale dei tagliandi sul sito di ticketone.

In prevendita il prezzo del biglietto è di 80 euro, esclusi i diritti di prevendita, mentre la sera del concerto costa 99 euro.

Si ricorda, inoltre, che questo concerto è soggetto alle nuove regole che prevedono l'obbligo della nominatività per ogni tagliando emesso. Il titolare del biglietto sarà controllato all'ingresso del concerto, e quindi tutti gli spettatori sono pregati di recarsi allo show muniti di documento di identità.