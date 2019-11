Marracash, nel corso di una recente intervista concessa a Michele Wad Caporosso per Radio Deejay, ha commentato l'ottimo riscontro che il pubblico sta dando al suo ultimo album 'Persona', manifestando la convinzione che qualche suo collega sarebbe infastidito dagli eccellenti risultati del disco. Nel corso della chiacchierata il rapper classe 1979 ha anche parlato per la prima volta della possibilità di realizzare un album con Fabri Fibra, ipotesi che farebbe più che contenti molti appassionati di Rap italiano.

'Molta gente mi aveva già dato per spacciato'

"Persona è un disco diverso – ha spiegato il rapper, interpellato da Wad Caporosso relativamente ai motivi del successo del suo ultimo lavoro – è anche questo il motivo del suo successo. Io ho un feedback clamoroso, la gente mi sta scrivendo dei messaggi bellissimi. Al di là dei numeri, che sono stravolgenti, mi sembra sia proprio piaciuto tanto. Mi permetto di dire questa cosa: secondo me a qualche mio collega è girato un po' il cu...

Io penso, anzi, un po' lo so, che molta gente mi dava già per spacciato, molta gente aveva già stappato lo champagne, pensavano mi fossi tolto dalle scatole".

Un altro momento dell'intervista che sta catturando l'attenzione degli appassionati di hip hop si è concretizzato al minuto 24 dell'intervista, quando Wad Caporosso ha interpellato il King Del Rap relativamente alla possibilità di un joint album con Fabri Fibra per il 2020.

Marracash commenta la possibilità di un album con Fabri Fibra nel 2020: 'Ci piacciamo'

Marracash infatti, pur senza annunciare concretamente nulla, è parso a dir poco aperto relativamente alla possibilità di realizzare un album a quattro mani con l'amico e collega marchigiano, una suggestione che in queste ore sta alimentando le fantasie di molti supporter dei due artisti.

Queste le parole dell'autore di 'Persona': "Guarda, un album con Fabri Fibra sarebbe una bella cosa, non posso dirti altro.

Come sai io e Fabri abbiamo un super rapporto, abbiamo già delle collaborazioni in vista, abbiamo anche già inciso qualcosa, quindi sicuramente qualcosa faremo. Ora non so dirti se faremo proprio una collabo, però insomma, ci piacciamo".

Marracash fa poker al Forum di Milano: annunciata una quarta data

Nel pomeriggio di venerdì Marracash ha annunciato l'apertura di una quarta data al Forum di Milano, sicuramente la tappa – o meglio, le quattro tappe – più importante del tour di 'Persona', che comincerà nella primavera del 2020.

Inizialmente era prevista una sola data nel capoluogo lombardo, ma il rapidissimo esaurirsi dei biglietti, a poche ore dall'apertura delle prevendite, ha creato i presupposti per l'apertura di una seconda data, poi di una terza, fino ad arrivare alla quarta, annunciata venerdì.

Ancor più del disco d'oro, conseguito in una sola settimana, sembra essere questa la dimostrazione concreta del successo dell'ultima fatica discografica di Marracash.