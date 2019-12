Madonna ha cancellato un'altra data del suo tour, quella di Miami. La popstar ha annunciato sui social network che sarà costretta a fermarsi ancora a causa dei dolori che non le permettono di portare avanti il suo spettacolo di Madame X. In una comunicazione diffusa sui suoi profili, la cantante si è scusata con tutti i suoi fan.

Annullata la data di Miami: Madame X costretta a una pausa per i dolori troppo forti

Il Madame X Tour non è decisamente fortunato per la cantante internazionale Madonna. Dopo aver cancellato tre date a Boston per ragioni di salute, la popstar si è vista costretta a rinunciare anche alla data di Miami, al Fillmore Miami Beach.

È stata la stessa cantante a spiegare le ragioni dello stop ai suoi fan, attraverso un post pubblicato su Instagram. Madonna ha raccontato che nel suo ultimo spettacolo, quando saliva la scala a pioli che conduce sul palco, durante il suo spettacolo, per cantare Batuka, il dolore non le ha dato tregua. "Ho fatto una preghiera per arrivare fino in fondo allo spettacolo" ha scritto e l'artista, dispiaciuta per la comunicazione ai suoi fan. L'artista ha portato a termine la sua ultima data con molta fatica e, nonostante si senta una guerriera, per evitare danni irreversibili deve fermare il suo Tour per riacquistare la piena forma fisica.

Non è ancora chiaro quanto dovrà durare la pausa di Madonna e non si sa ancora se riuscirà a riprendere le altre date del tour che prevedono la prossima tappa a Lisbona, il 12 febbraio.

I medici hanno chiesto alla cantante di riposare a lungo per evitare che la situazione possa peggiorare e causare danni irreversibili. Già un mese fa, Madonna aveva annullato le tre date di Boston, al Boch Center Wang Theatre e anche in quel caso si era scusata con i suoi fan "Perdonatemi, ma provo troppo dolore, devo riposare". L'album che sta promuovendo, Madame X, è il trentesimo disco della cantante 61enne.

Madonna ha spiegato ai suoi fan che il dolore non le permetteva di esibirsi al meglio

Lo scorso ottobre la popstar era stata vittima di un incidente che ha avuto come conseguenza dei problemi dolori a un ginocchio.

Madonna non ha voluto specificare la natura dei dolori accusati durante l'ultima data di Miami, ma ha rassicurato i suoi ammiratori affermando che le cose dovranno cambiare e cambieranno perché lei è una combattente.

La decisione della popstar non è stata accolta bene da tutti i fan, come riporta il Daily Mail. Molti si sono arrabbiati affermando che avevano affrontato ore di volo per vedere Madonna esibirsi. Altri hanno sostenuto che si sia trattato di un capriccio della cantante che non sarebbe stata soddisfatta dalla vendita dei biglietti.