Il 2020 porterà tante novità musicali e tra queste anche il nuovo album di Alessandro Aleotti, meglio conosciuto come J-Ax. Dopo il successo estivo "Ostia Lido", e della canzone "Senza Pensieri" con Rovazzi e Loredana Bertè, J-Ax è pronto a tornare con un nuovo album tutto suo dal titolo "ReAle", un album di inediti pubblicato a 5 anni di distanza dal suo ultimo lavoro solista "Il bello di esser brutti".

Il nuovo album 'ReAle' e il primo singolo

L'album sarà disponibile online ed offline dal 24 gennaio 2020, ma è già possibile preordinarlo online.

Conterrà 16 canzoni inedite più le versioni rimasterizzate dei suoi singoli "Ostia Lido" e "Tutto tua madre". E' stato proprio J-Ax a condividere sul social Instagram con i suoi seguaci i titoli delle canzoni presenti nell'album, lanciando anche una "piccola sfida": chi indovinerà almeno due delle collaborazioni e in quale canzone ha duettato l'artista ospite, sarà seguito da lui su Instagram.

Perché sì, nell'album J-Ax non è solo, ha inseguito svelato gli artisti italiani presenti nel suo nuovo lavoro, tra cui troveremo Enrico Ruggeri, che lui stesso definisce una leggenda della musica italiana, Jake la Furia, Max Pezzali, artista con cui ha già collaborato in precedenza nel brano "Sempre noi" e grande amico di Ax.

Dell'artista italiano viene annunciata la presenza nell'album con un post dove si ricordano i tempi degli Articolo 31 e degli 883, tempi ormai lontani, ma che li hanno resi ancora più amici. Ci sarà anche Il Cile, che ha già collaborato con J-Ax: come dimenticare "Maria Salvador"? Un vero e proprio successo.

Ma sarà il brano con Max Pezzali ad essere il primo singolo estratto dall'album "ReAle": il titolo ancora non si sa, anzi Ax vi invita ad indovinarlo.

Il tour instore e live unplugged

L'album "ReAle" sarà accompagnato da un instore tour,che oltre a permettere ai fan di incontrare J-Ax regalerà loro un live unplugged. Le date ufficiali son già state pubblicate, saranno ben 19 le città in cui farà tappa questo nuovo tour: si parte il 24 gennaio da Marcianise (CE) e si concluderà ad Arese il 16 febbraio.

Tutte le date aggiornate e le informazioni sono disponibili sui canali ufficiali di J-Ax. Per quanto riguarda i biglietti è già possibile acquistarli sul sito Ticketone: già soldout la data di Milano. Il tour non è partito ed è già così atteso dal pubblico, un'altra conferma di quanto J-Ax continui ad essere apprezzato.

Insomma, J-Ax non smette di regalare ai suoi seguaci musica nuova, collaborazioni interessanti ed occasioni per incontrarlo. E questo è solo l'inizio del 2020, che altro ci dobbiamo aspettare? Per il momento sembra partito nel migliore dei modi.