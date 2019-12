Amadeus lo aveva annunciato e ora arrivano le prime conferme: "a Sanremo 2020 torneranno gli ospiti internazionali", aveva reso noto il conduttore. Arriva dunque il nome del primo ospite che vedremo in una delle cinque serata del Festival: Lewis Capaldi, cantante scozzese che è stato ospite di X Factor poche settimane fa. Ad annunciarlo, tra gli altri, è l'agenzia Ansa che cita fonti Rai.

Lewis Capaldi è candidato ai prossimi Grammy Awards

Lewis Capaldi ha 23 anni ed è uno dei cantanti del momento.

Il brano "Someone You Loved" gli ha fatto vincere il disco di platino in ben venti paesi e il suo disco, intitolato "Divinely Uninspired to a Hellish Extent", è l'album più venduto in tutta la Gran Bretagna ed è rimasto in vetta alle classifiche per oltre sei settimane. La carriera di Lewis è iniziata grazie alla collaborazione con alcuni dei cantanti più famosi e seguiti del mondo come Ed Sheeran, Sam Smith e i Bastille. "Someone you loved" ha circa 80 milioni di visualizzazioni su Youtube e, per questo singolo, Lewis è candidato ai Grammy Award per la categoria della canzone dell'anno.

Solo poche settimane fa il cantante scozzese ha rilasciato il suo nuovo singolo intitolato "Before you go", che in poco più di quindici giorni ha già ottenuto oltre 4 milioni di visualizzazioni su Youtube.

Ancora incertezza su chi affiancherà Amadeus alla conduzione

Amadeus e la Rai, intanto, continuano a lavorare su quella che sarà la 70esima edizione del Festival canoro più importante d'Italia. Regna infatti l'incertezza su chi affiancherà il conduttore sul palco dell'Ariston; inizialmente si era fatto il nome di Tiziano Ferro, poi smentito dallo stesso cantante che però ha ammesso che sarà al Festival, ma in qualità di ospite.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Festival Sanremo Concerti E Music Festival

Numerosi gli altri i nomi che sono stati fatti, quasi tutti poi smentiti: il primo è quello di Stefano De Martino, ex ballerino di Amici e oggi conduttore di Rai 2; durante una intervista rilasciata a 'Il Fatto Quotidiano', il compagno di Belen Rodriguez ha confermato che non prenderà parte alla prossima edizione di Sanremo. Anche il nome di Diletta Leotta sembrerebbe essere naufragato (anche se non ancora smentito), così come quello della ballerina e conduttrice Lorella Boccia (come da lei stessa confermato a 'TV Sorrisi e Canzoni').

Una conferma è invece arrivata nel corso del programma "Viva Rai Play", condotto da Fiorello nella piattaforma streaming della Rai: Nicola Savino, infatti, sarà il conduttore de 'L'Altro Festival', il programma che andrà in onda dopo ogni serata del Festival e che sarà visibile esclusivamente su Rai Play.

Sanremo 2020 andrà in onda da martedì 4 febbraio a sabato 8 febbraio e sarà come da tradizione in onda su Rai 1.