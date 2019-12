I Pearl Jam tornano in concerto in Italia e precisamente il 5 luglio a Imola (Bologna) all'Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari. Si tratterà di un'unica data per l’Italia e che vedrà la band di Eddie Vedder impegnata nel nuovo tour europeo che inizierà il 23 giugno a Francoforte e si concluderà ad Amsterdam il 22 luglio. Da giorni, ormai, si rincorrevano indiscrezioni in merito al possibile concerto in Italia del gruppo americano. Ora si è giunti finalmente alla certezza della data e del luogo della loro unica esibizione.

Biglietti del concerto dei Pearl Jam

Quella del 5 luglio, quindi, sarà l’unica data per i tantissimi fan che da tempo aspettavano un nuovo concerto in Italia dei Pearl Jam. Prima dell'esibizione dell'attesissimo gruppo americano, si esibiranno sul palco i mitici Pixies, gruppo musicale statunitense di genere rock alternativo. Si tratterà di un tour europeo che includerà tappe di concerti anche all’interno di festival molto importanti, come il Lollapalooza a Parigi e Stoccolma, il BST Hyde Parke il Rock Werchter oltre alle altre date che toccheranno diverse città europee.

Ancora non è stato reso noto il prezzo dei biglietti, ma sicuramente la prevendita inizierà in maniera differita per i membri del Ten Club che, secondo quanto si apprende, avranno accesso in anticipo alle prevendite e precisamente da lunedì 2 dicembre dalle ore 11.00 e fino a giovedì 5 dicembre. Per tutti gli altri interessati al concerto sarà possibile acquistare i biglietti su ticketone.it, ticketmaster.it nella mattinata del 7 dicembre dalle ore 11 ore e in tutti i punti vendita autorizzati.

Pearl Jam: la band di Eddie Vedder torna in Italia

Si tratterà della decima volta che i Pearl Jam suoneranno in Italia in una data unica, quella del 5 luglio, inserita nel programma dei 13 concerti che la band terrà in giro per l’Europa l’estate prossima.

Il gruppo di Eddie Vedder festeggerà nel 2020 trent'anni di concerti ed hanno alle spalle dieci album che hanno venduto 85 milioni di dischi in tutto il Mondo. La band, tra l’altro è stata inserita nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2017. I Pearl Jam hanno, sicuramente, un rapporto speciale col nostro Paese, grazie alla loro prima esibizione a Milano in un piccolo locale (il Sorpasso) che ora non c’è più. Un battesimo tra la band americana e il suo pubblico italiano, nato venticinque anni fa e che oggi è ancora vivo e ampiamente dimostrato dalle grandi attese dei loro fan per ogni loro esibizione.

Stiamo parlando di uno dei gruppi più famosi e di maggiore successo degli anni novanta capaci di aver dato vita ad una delle tre vie del 'grunge', particolare manifestazione culturale del rock, insieme alle due precedenti riconducibili agli anni settanta. Il gruppo, ai suoi esordi, era caratterizzato da un atteggiamento di estremismo ‘anti-commerciale’ che lo portò, inevitabilmente, ad allontanare al grande pubblico la conoscenza della loro musica.Successivamente il gruppo è riuscito a raccoglie in tutto il mondo sempre più consensi di pubblico e critica riuscendo ad influenzare, sensibilmente, lo stile di molti gruppi rock contemporanei.