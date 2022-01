WeWard, l’app che paga per camminare è sbarcata anche in Italia. Dopo il successo riscosso in Francia, in Belgio e in Spagna, in poche settimane ha già totalizzato più di 50 mila download di nuovi utenti italiani, riuscendo a piazzarsi al secondo posto dell’Apple Store. WeWard offre la possibilità, dal proprio smartphone, di registrare i propri passi e ricevere l’equivalente dei ‘Ward’, bonus ottenuti camminando, direttamente sul proprio conto corrente bancario o trasformarli in buoni sconto, regali, promozioni o devolverli in beneficenza.

WeWard: come funziona l’app

L’app WeWard nasce per incoraggiare i suoi utenti a praticare attività fisica. Più si cammina e più si totalizzano Ward, da convertire in euro o regali. Il meccanismo è molto semplice: dopo aver effettuato il download da Google Play o dall’Apple Store, si apre l’applicazione che richiede i dati anagrafici dell’utente e una serie di informazioni sulle caratteristiche fisiche come il peso e l’altezza che hanno lo scopo di far calcolare nel dettaglio, i livelli di energie spese camminando dall’utente e tradurli in calorie bruciate. Una volta registrati, si può incominciare fin da subito a camminare e a guadagnare bonus (Ward). Il guadagno dipenderà dal livello di attività fisica che si riuscirà a raggiungere.

Ci si può anche prefiggere delle sfide, confrontando il punteggio ottenuto con quello degli amici o degli altri utenti registrati.

Nello specifico, il calcolo dei passi totalizzati quotidianamente viene conteggiato dal contapassi che è incorporato nel sistema della app, che funziona anche se lo Smartphone si trova in tasca.

Inoltre, vengono forniti all’utente anche dati inerenti la distanza percorsa e le calorie bruciate, consentendo di tenere un diario dei progressi e delle proprie prestazioni. A fine giornata, sarà importante ricordare di aprire l’app e convalidare i propri passi con l’apposito pulsante presente nella schermata di apertura.

Grazie al semplice utilizzo dell’app è possibile anche accedere ad una selezione di articoli per la Salute e il benessere, insieme a offerte speciali di marchi affiliati o di negozi che aderiscono al programma di WeWard e che si trovano sul territorio in base alla geolocalizzazione dell’utente.

Camminare per fare bene a sé stessi e al pianeta

L’obiettivo di WeWard è quello di combattere gli stili di vita troppo sedentari e incoraggiare gli utenti a percorrere ogni giorno diecimila passi per mantenersi in salute, questo è il numero raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Un impegno che premia gli sforzi degli utenti e che nello stesso tempo li mantiene in forma, spingendoli a scegliere il metodo più green e meno inquinante per i loro spostamenti quotidiani.

In una recente intervista Yves Benchimol, amministratore delegato di WeWard, ha dichiarato che l’App è nata con l’intento di sviluppare un sistema che ritornasse utile alle persone facendo del bene a sé stessi e allo stesso tempo al pianeta.

Grazie all’utilizzo dell’app è stato raggiunto, infatti, un traguardo molto importante, tradotto in un risparmio di 184 milioni di tonnellate di CO2. Altro obiettivo della società, è di arrivare, nel 2022, a 15 milioni di utenti in tutto il mondo.