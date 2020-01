Il 15 gennaio ritorna l'amato talent show Italia's Got Talent: prodotto da Fremantle, sarà in onda per otto settimane tutti i mercoledì alle ore 21:30 in prima visione su TV8 e Sky Uno, con sette puntate di Audizioni e una, la Finale, in diretta.

La giuria: unica novità Joe Bastianich

Per l'edizione 2020 il talent ha schierato in giuria una new entry, che risponde al nome di Joe Bastianich. Statunitense di origine italiana, Bastianich è famoso per essere un imprenditore nel modo della ristorazione, che si divide tra gli Stati Uniti e l'Italia, e per aver condotto per ben otto stagioni del rinomato talent show culinario Masterchef Italia, in onda su Sky Uno.

Al fianco di Bastianich sarà presente la campionessa olimpionica di nuoto Federica Pellegrini e i veterani Mara Maionchi e Frank Matano, rispettivamente produttrice musicale e attore. La conduzione è affidata a Lodovica Comello, cantante e conduttrice televisiva/radiofonica, per il quarto anno al timone del programma.

La struttura del programma

Possono partecipare al programma ballerini, cantanti, imitatori, illusionisti, comici e chiunque abbia un talento unico e che desidera mostrare al pubblico.

La giuria ha il compito di selezionare i più meritevoli: ogni talento ha a disposizione 100 secondi per dimostrare di valere. Se riesce a conquistare tre "sì" dalla giuria, può accedere alla fase successiva della competizione.

Menzione speciale per il "Golden Buzzer": un pulsante dorato a disposizione dei giurati, posto al centro del tavolo, che darà a ognuno di loro la possibilità di mandare un talento direttamente in finale. Per la prima volta anche il pubblico avrà a disposizione un "Golden Buzzer": al termine della settima puntata verrà aperto il televoto e il pubblico potrà votare e scegliere il dodicesimo finalista.

Se invece tutti i giudici premono il "buzzer", pulsante rosso presente davanti a ciascuno di loro, il concorrente dovrà interrompere immediatamente la sua esibizione e ascoltare il parere dei giudici, che sarà determinante per il proseguimento della gara.

Al termine delle sette puntate di Audizioni, la gara terminerà in diretta da Roma e il vincitore sarà determinato esclusivamente dal voto telespettatori.

Le esibizioni più belle di questa edizione

Tra i talenti più diffusi figurano comici, ballerini e musicisti. A quest'ultima categoria appartiene un sassofonista di appena 5 anni, che si esibisce su diverse scale musicali. Alla categoria dei ballerini appartiene invece il concorrente più anziano: una ballerina di 94 anni che si scatena a ritmo di musica. Tra le altre performance: un cane che gioca a nascondino, un ventriloquo pugliese che fa cantare al suo pupazzo una canzone di Frank Sinatra e un ragazzo sordo che riesce a rappare perfettamente a ritmo.