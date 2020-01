Fernanda Lessa e Antonella Elia hanno fatto pace. Sembrava impossibile, ma le due coinquiline del Grande Fratello VIP hanno deposto le armi: dopo un iniziale avvicinamento le due erano diventate rivali, dicendosene di tutti i colori. La Elia aveva nominato la Lessa per la sua antipatia, e quest'ultima aveva ricambiato dicendole che fuori non c'era nessuno ad aspettarla: i tentativi di Alfonso Signorini di farle chiarire erano stati vani e avevano scatenato solo maggiore antipatia reciproca.

Fernanda e Antonella si riappacificano grazie ad Adriana Volpe

Adriana Volpe, che all'interno della casa ha legato con entrambe, ha cercato più volte di far trovare loro un punto d'incontro per chiarire. La Volpe era stata anche attaccata dalla Elia per aver salvato la Lessa dalla nomination, nonostante Adriana fosse amica sua e non di Fernanda. Tutto è avvenuto prima della diretta di lunedì sera. I concorrenti hanno inscenato una gara di ballo a coppie con il sottofondo musicale del musical "Grease" e Adriana Volpe ha approfittato di questa occasione per far riconciliare le due.

Fernanda ha detto che la vincitrice della gara sarebbe dovuta essere Antonella, e quest'ultima ha apprezzato, dicendo che stava iniziando a pensare che forse la Lessa non le stava poi così antipatica, come invece aveva dichiarato durante le prime nomination e più volte nei daytime. Le due hanno ricominciato, nei giorni seguenti, a chiacchierare e il popolo di Twitter, che segue le vicende della casa, se n'è subito accorto.

Gli utenti del social network hanno iniziato ad attaccare, scherzosamente, Adriana Volpe perché "Fernanda e Antonella ci avrebbero regalato trash, non dovevano fare pace": le due stavano movimentando le dinamiche del gioco e secondo coloro che seguono quotidianamente il GF, se Adriana non si fosse messa in mezzo le due non avrebbero mai chiarito.

Fernanda si è poi confidata con Andrea Montovoli, con il quale ha un rapporto d'amicizia molto stretto: "La voce di Antonella non mi dà più fastidio”, ha detto.

Montovoli le ha detto di essere contento per la pace fatta, e la modella ha risposto: “Anche io, prima quando apriva la bocca mi venivano i nervi".

Rita Rusic e Licia Nunez criticano la pace tra Antonella e Fernanda

Rita Rusic, parlando con Licia Nunez, ha confessato di avere molti dubbi su quanto sta accadendo: la Rusic è convinta che tutti stiano portando avanti una strategia. Secondo la produttrice cinematografica anche la Elia, dopo aver visto l’incontro tra Fernanda Lessa e il marito durante la puntata di lunedì sera, deve aver capito il grande seguito che l'ex modella si porta dietro. Di conseguenza Antonella avrebbe cambiato atteggiamento per non perdere consensi: "È finta questa riconciliazione?

” ha domandato Rita a Licia Nunez che, dopo aver ascoltato attentamente, è sembrata della stessa opinione.