Vivere in un paesino in Italia e mangiare del buon pane: questa è la ricetta della felicità secondo Jennifer Lopez. La cantante, attrice e ballerina statunitense originaria del Bronx di New York e amata dal pubblico di tutto il mondo ha rilasciato un'intervista a Vanity Fair nella quale ha rivelato che spesso sogna di trasferirsi nel nostro Paese.

Il sogno nel cassetto di Jennifer Lopez

Nel corso dell'intervista al periodico di costume e moda, la popstar ha parlato del suo futuro e dell'eventualità di spegnere per un po' le luci dei riflettori e andarsene da Hollywood.

Dal punto di vista lavorativo, nei sogni della Lopez c'è quello di dirigere un film ("il canto e la danza sono stati i miei primi amori, ma il cinema è l'amore della mia vita") ma il suo vero sogno nel cassetto è abbandonare gli Stati Uniti e condurre una vita semplice.

"Mi piacerebbe vivere in un posto diverso, in una piccola città in Italia o dall'altra parte del mondo, magari a Bali. Vorrei iniziare un'altra vita in cui tutto è un po' più semplice - ha proseguito - dove posso andare in bicicletta, comprare del pane e metterlo nel mio cestino.

Quindi andare a casa, metterci sopra un po' di marmellata e mangiarlo". La Lopez ha anche aggiunto che le piacerebbe dipingere e godersi un po' di relax su una sedia a dondolo, ammirando un bel panorama costituito magari da un ulivo o una quercia.

L'invito del sindaco di Cagliari

L'intervista di "Jenny from the block" ha scatenato i social media: fan che invitano l'artista a trasferirsi a casa propria, piccoli borghi italiani che le esprimono cordialità, ma il più originale di tutti finora è stato Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, in Sardegna.

"Cara Jennifer Lopez, ho letto una tua intervista su Vanity Fair nella quale dici di essere alla ricerca di una piccola città italiana dove vivere con tempi rilassati, mangiare cose buone - ha scritto il primo cittadino - Ho io la soluzione che fa per te: Cagliari!".

Truzzu ha proseguito, spiegando come il capoluogo sardo non sia proprio piccolo, ma sia perfetto per stare a contatto con la natura e godersi il bel clima, circondato da una popolazione accogliente e familiare.

I Vip che si sono trasferiti in Italia

Jennifer Lopez non sarebbe sola nella sua nuova avventura italiana: sono tanti i Vip stranieri che hanno deciso di trasferirsi in Italia per godere delle sue bellezze artistiche e naturali.

Primo fra tutti il cantante Sting, che nel 1990 si è trasferito con la moglie Trudy Styler a Migliarino, Comune in provincia di Pisa, per poi acquistare una villa nobiliare del XVI secolo (il Palagio) a Figline e Incisa Valdarno, splendido paesino a tre quarti d'ora di macchina da Firenze.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Gossip

A seguire, anche lo stilista inglese Paul Smith che ha una villa in provincia di Lucca; il regista messicano Alfonso Cuaron Orozco che, quando non è impegnato sul set, vive con moglie e figli a Capezzano Monte. Senza dimenticare il più noto George Clooney, che con la moglie Amal Alamuddin trascorre le estati sulle rive del Lago di Como tra due residenze conosciute come Villa Oleandra e Villa Margherita.

Leonardo DiCaprio ha un attico a Verona con vista sull'Arena, mentre Elton John e il marito hanno preferito una casa a Venezia. Meryl Streep, Helen Mirren e Gérard Depardieu hanno invece scelto la Puglia. La Streep possiede un'abitazione sul mare a Tricase, in Salento, mentre la Mirren ha acquistato un'antica masseria nella zona di Santa Maria di Leuca. Depardieu, dal canto suo, ha un'abitazione a Lecce.

Jennifer Lopez, quindi, sarebbe di sicuro in ottima compagnia.