Inizia finalmente martedì 4 febbraio il Festival di Sanremo 2020, in diretta su Rai 1 e con Amadeus alla conduzione. Ad affiancarlo ci saranno per le cinque serate 10 co-conduttrici. Il programma per la prima serata del Festival della canzone italiana prevede l'esibizione di 12 dei 24 artisti in gara, gli altri 12 si esibiranno durante la seconda serata di mercoledì 5. Inoltre, la scaletta della prima puntata vede anche la presenza di alcuni dei super ospiti già annunciati.

Sanremo 2020: il programma della prima serata

Il programma del Festival di Sanremo è ormai noto, nella prima serata di martedì 4 febbraio vedremo sia i Big che le Nuove Proposte, e anche diversi ospiti. Tra questi ci saranno gli attesissimi Tiziano Ferro e Fiorello, loro confermati per tutte e cinque le serate. E poi saliranno sul palco gli attori protagonisti del nuovo film di Gabriele Muccino, Gli Anni Più Belli, loro sono Pier Francesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart ed Emma Marrone, che per l'occasione si esibirà dal vivo sul palco che l'ha vista come artista vincitrice nel 2012, e in seguito anche come co-conduttrice nel 2015 al fianco di Carlo Conti.

Saranno al Teatro Ariston durante la puntata anche Al Bano e Romina Power, che presenteranno un nuovo brano inedito. Le co-conduttrici che affiancheranno Amadeus invece saranno Diletta Leotta e Rula Jebreal. La gara delle Nuove Proposte porterà sul palco 4 degli 8 giovani artisti, i restanti 4 si esibiranno nella serata di mercoledì. Si sfideranno in due confronti diretti a coppie di due, verranno votati dalla giuria demoscopica e i due vincitori li rivedremo alla semifinale di venerdì 7 febbraio.

I giovani che saranno sul palco martedì 4 febbraio sono Eugenio In Via Di Gioia, Leo Gassman, Fadi e Tecla Insolia (non in ordine di comparsa). Per quando riguarda i Big in gara a Sanremo 2020, vedremo: Achille Lauro, Bugo e Morgan, Anastasio, Le Vibrazioni, Alberto Urso, Elodie, Diodato, Irene Grandi, Raphael Gualazzi, Rita Pavone, Marco Masini, Riki (non in ordine di comparsa). La giuria demoscopica stilerà una classifica di gradimento.

Sanremo 2020: le canzoni di martedì 4 febbraio

In occasione della serata di martedì 4 sentiremo 12 dei 24 artisti Big in gara, e 4 delle 8 Nuove Proposte che si giocheranno la vittoria del 70° Festival di Sanremo 2020. Le canzoni che ascolteremo dei primi quattro giovani artisti sono:

Tsunami degli Eugenio in Via di Gioia

Vai Bene Così di Leo Gassman

Due Noi di Fadi

8 marzo di Tecla Insolia

Invece, quelle dei primi 12 Big sono: