Una performance canora eseguita con grande soddisfazione per Luca Bocci che a Sanremo Doc ha interpretato "Dietro la porta" di Cristiano De André.

Si tratta di una delle più importanti manifestazioni collaterali del Festival di Sanremo che si tiene al Palafiori, la sede ufficiale di Casa Sanremo. Durante la settimana dedicata alla celebre kermesse musicale, Sanremo Doc (musica di origine controllata) permette a diversi artisti di farsi conoscere laddove pulsa il cuore della musica.

Sanremo Doc

Presentato dal patron Danilo Daita, l'evento ha potuto contare sulla partecipazione di tanti artisti nazionali e su numerose esibizioni, incontri, programmi televisivi ed iniziative speciali.

Il format dà a giovani e promettenti cantanti l'opportunità di mettersi in mostra in una vetrina di qualità: talenti in erba precedentemente selezionati tramite vari casting tenuti lungo tutta la penisola.

Inoltre, nell'ambito della manifestazione, si sono svolti anche stage e show case. Giornate intense vissute a pieno ritmo dal mattino presto fino a notte inoltrata: incontri formativi, interviste ed esibizioni.

Luca Bocci ha cantato 'Dietro la porta'

Luca Bocci di Cecina, provincia di Livorno, ha partecipato per il terzo anno a Sanremo Doc, seguendo un percorso cantautorale di musica italiana.

Abbiamo raggiunto l'artista toscano che ci ha spiegato: "Il primo anno ho partecipato con la canzone '1950' di Amedeo Minghi, e l'anno successivo con 'Roma spogliata' di Luca Barbarossa. Quest'anno ho voluto portare una nuova canzone emozionante, 'Dietro la porta' di Cristiano De André che nel 1993 a Sanremo arrivò al secondo posto assoluto nella categoria Campioni e vinse anche il Premio della Critica e il Premio Volare.

L'estate scorsa ho fatto un live interpretando dieci bellissime canzoni di Fabrizio De André - ha proseguito Bocci - Sempre l'anno precedente ho eseguito due brani cantautorali ad un evento per festeggiare l'anniversario dello sbarco sulla Luna. Tramite l'agenzia Marystar di Montecatini Terme che fa capo a Maria Angela Arcangeli, tre anni fa sono stato selezionato per il Festival di voci d'Oro '50 anni & Dintorni', arrivando in seconda posizione con un brano di Mina.

L'anno successivo ho partecipato con un inedito scritto dal cantautore romano Giorgio Spinelli, classificandomi in terza posizione. Prossimamente mi vedrete al Premio Pegaso con un nuovo inedito sempre scritto da Giorgio Spinelli. Il mio cantautore preferito è Fabrizio De André soprattutto per i suoi testi unici".