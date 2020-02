Los Angeles, 6 febbraio, il Principe Alberto di Monaco è stato insignito del Lifetime Achievement Award per la sua dedizione alla conservazione globale da parte dell'attivista Uma Thurman del Global Ocean Gala. Ospitato dal fondatore e filantropo di spicco, Milutin Gatsby in una splendida tenuta privata a Beverly Hills, ospiti speciali hanno onorato il lavoro di Prince, tra cui Sharon Stone che ha presentato il "Grand Earth Pledge" e gli artisti Chris Isaak e Macy Gray che hanno interpretato ciascuno dei set musicali.

L'attrice Michelle Rodriguez, ha contribuito a presentare alcuni oggetti esclusivi per l'asta, diretta da Simon de Pury.

Sharon Stone

Accettando il premio, il Principe Alberto di Monaco ha ringraziato gli ospiti per aver partecipato con tutto il cuore all'asta e ha dichiarato: “Sono profondamente onorato di essere stato insignito di questo premio alla carriera e di essere accolto con favore da questo eccezionale evento. Questa determinazione ad agire e l'ambizione di cambiare il mondo con conoscenza e intelligenza sono i beni più preziosi che abbiamo oggi ”.

Sharon Stone, presentando il "Grand Earth Pledge" - un gruppo esclusivo di 33 sostenitori - ha anche spiegato perché la serata ha significato così tanto per lei: "Questo evento è così importante per me perché ho tre figli e sto cercando il loro futuro. Ho l'opportunità di coinvolgere le persone a far parte di questo sforzo e creare un team che continuerà a lavorare insieme e a prendersi cura di questo come gruppo ”.

Presenti molti artisti internazionali

Tra i partecipanti anche: Jazmin Grace Grimaldi, Alexander Von Furstenberg, Stefan Edberg, Anna Avila, Anna Schafer, Arnaud Boetsch, Carolina Thaler, Chase Carter, Erica Pelosini, Frank Binder, Alexandra Schuck, Jessica Gomes, Lawrence Bender, Lukas Haas, Meredith Mickelson , Michelle Rodriguez, Monika Bacardi, Olivier Wenden, Robin Thicke e April Love Geary. Incluso negli oggetti esclusivi dell'asta c'era un ritratto fotografico dell'attrice Grace, la madre del Principe Alberto, premiata con l'Oscar Grace Kelly, Principessa di Monaco, che avrebbe celebrato il suo 90 ° compleanno a novembre 2019.

Il Lifetime Achievement Award è stato progettato e realizzato esclusivamente da Chopard per il Gala. Il premio ha riconosciuto l'eccezionale impegno del Principe di Monaco per il pianeta, la sua ricca biodiversità e il suo fragile ecosistema. Attraverso la sua Fondazione, lanciata nel 2006 e dedicata allo sviluppo sostenibile in tutto il mondo, ad oggi sono stati supportati oltre 575 progetti. I progetti riguardano tre principali aree geografiche: il bacino del Mediterraneo, le regioni polari e i paesi meno sviluppati, tutti fortemente colpiti dagli effetti del cambiamento climatico, dalla perdita di biodiversità e dalle minacce urgenti alle loro risorse idriche.

Notevoli risultati della Fondazione comprendono il salvataggio delle specie di tonno rosso dall'estinzione, l'incoraggiamento dello sviluppo efficace delle aree marine protette, la lotta all'inquinamento da plastica nel Mediterraneo, grazie all'iniziativa BeMed, e la convinzione dell'IPCC a produrre un rapporto speciale sull'impatto del clima. Il Principe Alberto di Monaco è oggi uno dei principali sostenitori del mondo, riuscendo a riunire filantropi e artisti internazionali per salvare l'Oceano durante il Galà di Monte-Carlo per l'Oceano Globale, la prossima edizione avrà luogo giovedì 24 settembre 2020, a Monaco.