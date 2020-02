E' Antonio Diodato, meglio conosciuto solo come di Diodato, il vincitore della settantesima edizione del Festival della canzone italiana di Sanremo 2020 con il brano 'Fai rumore', testo e musica di Antonio Diodato e Edwyn Roberts. Il verdetto finale viene proclamato a notte inoltrata, intorno alle ore 02:30, quando il direttore artistico del festival, nonché presentatore, Amadeus annuncia il nome del primo classificato. Secondo è arrivato Francesco Gabbani, già vincitrice del Festival di Sanremo nel 2017; terzi invece i Pinguini Tattici Nucleari.

Adesso il vincitore di Sanremo 2020 rappresenterà con il suo brano l'Italia all' Eurovision Song Contest, in programma a Rotterdam (Paesi Bassi) dal 12 al 16 maggio.

La classifica finale della 70^ edizione del festival di Sanremo

Questa la classifica finale dei big in gara in ordine dal primo all'ultimo posto (fra parentesi i titoli delle canzoni): Diodato ('Fai rumore'); Francesco Gabbani ('Viceversa'); Pinguini Tattici Nucleari ('Ringo Starr'); Le Vibrazioni ('Dov'è'); Piero Pelù ('Gigante'); Tosca ('Ho amato tutto'); Elodie ('Andromeda'); Achille Lauro ('Me ne frego'); Irene Grandi ('Finalmente io'); Rancore ('Eden'); Raphael Gualazzi ('Carioca'); Levante ('Tikibombom'); Anastasio ('Rosso di rabbia'); Alberto Urso ('Il sole ad est'); Marco Masini ('Il confronto'); Paolo Jannacci ('Voglio parlarti adesso'); Rita Pavone 'Niente (Resilienza 74)'; Michele Zarrillo ('Nell'estasi o nel fango'); Enrico Nigiotti ('Baciami adesso'); Giordana Angi ('Come mia madre'); Elettra Lamborghini 'Musica (e il resto scompare)'; Junior Cally ('No grazie'); Riki ('Lo sappiamo entrambi').

Bugo e Morgan con il brano 'Sincero' erano stati squalificati durante la quarta serata della kermesse canora per aver cantato un testo diverso da quello presentato ufficialmente alla direzione artistica del festival.

Gli altri premi

Diodato si aggiudica anche il premio della critica 'Mia Martini', assegnato dai giornalisti accreditati presso la sala stampa Ariston Roof, e il premio 'Lucio Dalla', assegnato dalle radio e web radio accreditata al Palafiori - Casa Sanremo.

Il Premio Bardotti, assegnato dalla commissione musicale, per il miglior testo va a Rancore con il brano 'Eden'. 'Ho amato tutto' di Tosca invece vince il Premio 'Giancarlo Bigazzi' per la miglior composizione musicale, assegnato dall'Orchestra del Festival. 'Viceversa' di Francesco Gabbani vince il premio Tim Music come il brano più ascoltato in streaming durante le giornate della kermesse canora sulla piattaforma virtuale di Tim dedicata alla musica digitale.