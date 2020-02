La Film Mode Entertainment presenta le nuovissime immagini promo del nuovo film di fantascienza "Anti-Life (aka Breach)" all'European Film Market (EFM) di Berlino. Un lungometraggio diretto da John Sutis (Pandemic, 3022), con Bruce Willis (Die Hard franchise, Glass), Cody Kearsley (Riverdale) Rachel Nicols (Star Trek, G.I. Joe: The Rise of Cobra ), e Thomas Jane (The Predator, The Punisher). Bruce Willis nei panni di un meccanico, è uno dei pochi a rimanere svegli oltre l'equipaggio durante la fuga dal pianeta morente Terra, insieme a migliaia di fortunati passeggeri.

Purtroppo, gli esseri umani non sono gli unici ospiti a bordo. Durante il viaggio si scopre la presenza di una creatura aliena mutaforma che ha l'unico obiettivo: quello di uccidere il maggior numero possibile di persone. Quindi, l'equipaggio deve agire velocemente per fermare la minaccia aliena, prima che distrugga l'intera umanità rimasta a bordo della nave.

Le prime immagini sono state presentate il 19 febbraio

Per la prima volta all'EFM 2020 vengono fatte vedere le immagini di Anti-Life presso il Cinemaxx 11 e presso lo stand Suite 220.

La Mode Film Entertainment è una società leader nella distribuzione e produzione in tutto il mondo, su film di tutti i generi e formati. Rappresenta progetti in tutte le fasi del processo di realizzazione, spesso come produttore esecutivo, allo scopo di aiutare produttori e distributori per ottenere la massima visibilità per i loro film. Progetti cinematografici recenti della Film Mode includono Crypto con Kurt Russell, Luke Hemsworth e Alexis Bledel, e Hooking Up con Brittany Snow, Sam Richardson e Vivica A.

Fox, Anche il lungometraggio Stage Mother interpretato dal candidato premio Oscar Jacki Weaver, Lucy Liu e Adrian Grenier, e l'altra pellicola cinematografica Burn con Josh Hutcherson e Suki Waterhouse.

Invece, rilasci precedenti sono stati il film Sugar Mountain con Jason Momoa, e The Good Neighbor interpretato dal candidato premio Oscar James Caan. Film Mode Entertainment è cresciuta e ampliato di molto le sue capacità grazie anche alla partnership con Screen Media, che rappresenta un catalogo di oltre 600 pellicole cinematografiche tra cui What's Eating Gilbert Grape con Leonardo Di Caprio, che è stato nominato per un Academy Award e un Golden Globe per la sua performance, e Monster, con Charlize Theron che ha vinto un Oscar e un Golden Globe come migliore attrice per il film.

Inoltre, la società Film Mode Entertainment con sede a Beverly Hills, in California, negli Usa, ha anche un proprio braccio di distribuzione con l'etichetta DocMode che si occupa di documentari.