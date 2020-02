Sanremo 2020, in onda su Rai Uno in questi giorni, sta ricevendo parecchie critiche a causa della lunghezza delle puntate che, spesso, finiscono abbondantemente dopo l'una di notte. Ai malumori del pubblico da casa si è aggiunto anche quello di uno dei due ospiti fissi di questa edizione 2020: il famoso cantautore di Latina Tiziano Ferro. Il cantante nella seconda serata (mercoledì 5 febbraio), seguendo la scaletta, si è esibito ben oltre la mezzanotte e, al momento dei saluti e dell'annuncio del suo ritorno la sera successiva, si è lasciato andare a una battuta, parlando con il conduttore Amadeus: "Ama è l'una, volemo fà qualcosa domani?

Hashtag fiorellostattezitto!"

Ferro con un sorriso ha, quindi, lanciato un hashtag su instagram che sottolineava come gli interventi (comprese le improvvisazioni) del suo 'collega', ospite fisso di Sanremo Fiorello, fossero troppo lunghi portando ad uno slittamento conseguente di tutta la scaletta della serata.

Le scuse di Tiziano Ferro e l'attacco di Fiorello

L'episodio sembrava terminato con questa battuta ma, in poche ore, tutto il web ne ha parlato ed un articolo del Corriere della Sera riporta anche un'indiscrezione secondo la quale lo stesso Fiorello, nel backstage, avrebbe assistito alla battuta e commentato la stessa non in modo felice.

Dopo l'intervento del conduttore nella conferenza stampa del giorno successivo (che ha definito le parole di Ferro 'infelici') il cantautore di 'Sere Nere' ha postato una storia sul suo profilo Instagram che mostra un biglietto scritto a mano. Ferro ha spiegato di aver scritto quelle parole su un foglietto che ha lasciato nel camerino del suo 'compagno di Sanremo', ma che spera di potergliele dire anche a voce.

Il biglietto contiene le scuse ed il pensiero di poter scherzare con una persona che lui stesso definisce 'il re dei comici'. Poche righe su un foglio che hanno, però, sortito un effetto nel comico siciliano.

Fiorello, infatti, ha risposto con un'intervista su Tpi News scritta dalla giornalista Selvaggia Lucarelli. Il comico ha spiegato che lui non è affatto permaloso ma che Ferro ha fatto una cosa gravissima, proprio lui che in una trasmissione di Fabio Fazio ('Che tempo che fa') ha sottolineato come le parole abbiano un peso.

Rosario Fiorello ha poi annunciato di aver ricevuto, in meno di 24 ore, tantissimi e pesanti insulti tramite i suoi canali social dopo il lancio dell'hashtag da parte di Tiziano. "Noi parliamo tanto di cyberbullismo e non valutiamo le conseguenze?" dice ancora lo showman. Fiorello ritiene, poi, che le parole di Tiziano abbiano scatenato una campagna d'odio nei suoi confronti e che quest'ultimo debba crescere e capire la gravità di quello che ha fatto.

La foto della pace

Tra i due, comunque, sembra già tornato il sereno, come dimostra l'ultimo scatto postato sui social dallo stesso Ferro, che lo vede abbracciato allo showman siciliano.