Nonostante l'emergenza sanitaria per il Coronavirus che stiamo vivendo nel nostro paese, appare di grande conforto apprendere dei messaggi di solidarietà provenienti da tutto il mondo da parte di musicisti e volti noti dello spettacolo.

Nella giornata di oggi un grande gruppo musicale come i R.E.M ha pubblicato su Facebook il video di una vecchia esibizione in Italia datata 2003 durante il programma tv Quelli che il Calcio con un lungo messaggio di solidarietà verso l'Italia e gli italiani che sapranno superare anche questa sfida uscendone più forti di prima.

Coronavirus: i R.E.M. esprimono la loro vicinanza all'Italia

Grande messaggio d'amore da parte dei R.E.M: la rock band statunitense nella giornata di oggi ha pubblicato un messaggio di solidarietà rivolto a tutti gli italiani che stanno affrontando giorni molto difficili nella lotta al coronavirus.

Su Facebook la band ha condiviso il video di una vecchia esibizione del 19 ottobre 2003 a Quelli che il Calcio, programma di intrattenimento che da molti anni va in onda la domenica pomeriggio su Rai 2 durante le partite del campionato di Serie A.

Per l'occasione la band suonò il brano Bad Day, canzone negli anni Ottanta e re-incisa in quel periodo per essere pubblicata come singolo all'interno della raccolta di singoli dal titolo 'In time: The best of R.E.M. 1988-2003'.

Coronavirus: il messaggio dei R.E.M.

"Ci sarà sempre un'Italia". Inizia così il messaggio dei R.E.M.con tanto di tricolore italiano. Il testo è stato scritto dal manager della band Bertis Downs che grazie all'aiuto di Paolo De Toma (che all'epoca lavorava presso la Warner) è riuscito a ritrovare su Youtube il video di una lontana apparizione del gruppo durante il programma tv italiano pocanzi citato.

Il manager definisce il programma "un bizzarro ma divertente fan show di calcio della domenica pomeriggio" e oltretutto consiglia ai fan di andare a vedere l'intervista alla band fatta dalla conduttrice Simone Ventura, perché a suo avviso 'è da urlo'.

Coronavirus: 'Pensiamo a tutti i nostri amici in Italia'

In diretta tv la band suona il brano Bad Day, il cui testo, come ricorda lo stesso manager è sicuramente significativo: 'Siamo stufi di essere presi in giro/ Noi tutti cadiamo".

E il messaggio continua con queste parole: "Pensiamo a tutti i nostri amici in Italia, e preghiamo per la loro salute, sperando che riescano ad aiutare quanti ne hanno bisogno". E alla fine concludono il post così': "Anche questo passerà, alla fine ne usciremo tutti meglio". Ed è in momenti come questi che la musica può aiutarci ancora di più ad essere uniti contro il coronavirus.