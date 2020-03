Oggi Inoki Ness ha pubblicato un brano inedito, si intitola 'Trema' ed è stato prodotto da Stabber. Il pezzo rappresenta con ogni probabilità il primo capitolo di una nuova fase nella carriera dell'iconico rapper nato ad Ostia nel 1979, cresciuto ad Imperia e divenuto poi un vero e proprio simbolo dell'hip hop bolognese.

Inoki ha infatti appena siglato un nuovo contratto discografico con la label 'Asian Fake', dal cui roster sono passati – o militano tutt'ora – diversi artisti noti della scena urban italiana, come ad esempio Ketama 126, Pretty Solero, Karkadan, Frenetik & Orang3, Fuera e Coma Cose, solo per citarne alcuni.

Sotto l'ultimo post dell'autore di 'Non mi avrete mai', relativo al nuovo brano, sono comparsi gli apprezzamenti di alcuni colleghi. A stupire maggiormente il pubblico sono quelli arrivati da parte di Gué Pequeno e Salmo, che hanno commentato il post rispettivamente con una fiamma ed un coltello accompagnato dalla scritta 'Killer'.

Inoki ed i complimenti di Gué Pequeno e Salmo, lo stupore dei fan: 'Ma ti hanno hackerato l'account?'

Si tratta ovviamente di due inequivocabili attestati di stima, entrambi inaspettati, dato che sia Guè Pequeno che Salmo hanno sono stati coinvolti in passato in scontri mediatici – ma anche in veri e propri dissing – con Inoki.

Quest'ultimo ha risposto all'apprezzamento di Gué Pequeno con una stella ed un paio di occhiali da sole, mentre sotto al commento di Salmo ha pubblicato addirittura una corona.

Questi scambi amichevoli hanno stupito gli appassionati di Rap italiano, come si può facilmente riscontrare scorrendo i commenti lasciati dagli utenti, soprattutto in risposta alle parole di Gué Pequeno.

"Gué ? Ma ti hanno hackerato l'account?" si è infatti domandato ironicamente qualcuno, "Non ci credo" ha aggiunto qualcun altro.

Ma c'è anche chi è arrivato addirittura ad ipotizzare una collaborazione tra i due: "Non succede ma se succede".

I complimenti arrivano anche da Nitro e Clementino

Gué Pequeno e Salmo non sono stati i soli rapper a commentare l'ultimo post di Inoki Ness con un attestato di stima.

Nella sezione commenti del post è infatti facile notare ulteriori feedback positivi, come quello di Clementino, ma anche di Nitro Wilson, che con il produttore del brano di Inoki, Stabber, ha lavorato a strettissimo contatto per la realizzazione dell'ultimo album 'GarbAge', uscito il 6 marzo 2020.

'Trema', il nuovo brano di Inoki Ness

'Trema' è un brano caratterizzato da atmosfere e tematiche distopiche. Il sound di Stabber, avanguardistico ed al passo coi tempi, pur mantenendo una matrice hip hop classica, spiana la strada alle liriche di Inoki, che nel testo descrive con occhio critico, attraverso una lunga serie di immagini, la contemporaneità.

L'intero brano sembra rappresentare una sorta di monito a prestare attenzione al cambiamento in atto, per non farsi trovare impreparati, un invito che il rapper rivolge tanto a sé stesso quanto agli ascoltatori.