Un aereo cargo della China Eastern, partito da Shanghai, e’ atterrato giovedì scorso all’aeroporto di Fiumicino. Il cargo conteneva 9 bancali di dispositivi sanitari e strumentazioni mediche. Respiratori, elettrocardiografi, mascherine e altri strumenti necessari agli ospedali italiani impegnati nell’emergenza Coronavirus.

L’Italia ha ricevuto 31 tonnellate di dispositivi sanitari dalla Cina

Tra i materiali, destinati alla Croce Rossa Italiana, sono stati inviate anche medicine a base di erbe, come la capsula Lianhuaqingwen, che - a detta dei medici cinesi "si è dimostrata efficace nel trattamento del Covid-19".

I dispositivi saranno distribuiti tra i volontari dell’associazione Croce Rossa italiana impegnati nell’emergenza del nostro paese [VIDEO]. Ammontano in totale a trentuno tonnellate le forniture sanitarie che l’Italia ha ricevuto dalla Cina. Sono settecento in totale invece le apparecchiature fornite dall’ospedale Ruijin della School of Medicine dell’Università di Shanghai Jiaotong alla nostra Croce Rossa. Sono arrivati a Roma da Shanghai, anche medici specializzati, guidati dal vicepresidente della Croce Rossa cinese, Yang Huichuan.

E’ arrivato a Roma anche Liang Zongan, il noto professore di rianimazione cardiopolmonare

Nel team composto da 6 uomini e 3 donne, ci sono medici pediatri, infermieri e altri specialisti impegnati nell’emergenza Coronavirus [VIDEO] in Cina. Il team di medici ha riferito di voler condividere le loro scoperte scientifiche e ricambiare gli aiuti ricevuti dall’Italia durante l’emergenza in Cina. Il primo focolaio della pandemia da coronavirus si era sviluppato lo scorso dicembre, nell’area di Wuhuan, nella regione cinese di Hubei.

L’accordo per l’invio del materiale sanitario era stato siglato nei giorni scorsi dal Ministro degli Esteri Di Maio e dal Ministro cinese Wang Yi.

Il Ministro Di Maio su Facebook ha ringraziato l’ambasciatore cinese a Roma

Il Ministro Di Maio ha postato sul suo profilo social il filmato dell’arrivo del cargo all’aeroporto di Fiumicino e ha ringraziato l'ambasciatore cinese a Roma, Li Junhua per la solidarietà dimostrata verso l’Italia.

Anche il presidente della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca ha dato il benvenuto al team di esperti cinesi. Rocca ha così ringraziato per gli aiuti inviati agli ospedali italiani in questo momento di grande difficoltà per tutto il paese.

Il vicepresidente della Croce Rossa cinese ha aggiunto: "Vi abbiamo portato anche la settima versione di una soluzione clinica contro il virus, la più aggiornata, insieme al piano di controllo contro il Covid-19". L’ambasciatore cinese a Roma, Li Junhua, ha a sua volta ringraziato l’Italia per il supporto offerto precedentemente alla Cina e ha confermato la massima solidarietà al nostro paese.

"Combattiamo insieme e ce la faremo, abbiamo tutti lo stesso destino e usciremo uniti da questa crisi" ha precisato l’ambasciatore cinese Li Junhua.