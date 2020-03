Francesca Michielin è tornata: tra i numerosi album in uscita nel mese di marzo, vedrà la luce anche il suo nuovo lavoro intitolato "Feat (Stato di natura)". Anticipato da ben quattro singoli, dei quali gli ultimi tre usciti recentemente a distanza di una settimana l'uno dall'altro, l'album verrà pubblicato il 13 marzo. Contenente 11 tracce, il disco sarà caratterizzato, come intuibile già dal titolo, da numerose collaborazioni (in inglese "featuring") che arricchiranno, con nuove sonorità, il caleidoscopio musicale dell'artista veneta, vincitrice del talent X-Factor nel 2011.

Il nuovo disco uscirà a due anni di distanza dal precedente "2640".

Quattro singoli per anticipare 'Feat'

In principio fu "Cheyenne", pubblicato il 15 novembre scorso, con il featuring di Charlie Charles, noto DJ e produttore della scena hip hop e trap; il brano è stato scritto, tra gli altri, da Mahmood, con cui Charlie Charles aveva firmato "Soldi", il brano vincitore del Festival di Sanremo 2019. Il 21 febbraio è uscito il secondo singolo, "Gange", che vede il featuring di Shiva; il brano è scritto dalla stessa Michielin con Andrea Arrigoni e Davide Maddalena.

La settimana successiva, il 28 febbraio, ecco "Riserva naturale" col featuring dei Coma Cose, giovane duo emergente della scena alternativa italiana. Infine lo scorso 6 marzo è uscito l'ultimo estratto, "Monolocale" che vede il featuring di Fabri Fibra con cui la Michielin aveva già collaborato nel brano di Carl Brave del 2018 "Fotografia".

Francesca Michielin e i live di presentazione

Il progetto iniziale di Francesca Michielin era di anticipare ognuno degli ultimi tre singoli "Gange", "Riserva naturale" e "Monolocale" con tre live di presentazione il giovedì precedente l'uscita ufficiale.

Purtroppo, dopo il primo live del 20 febbraio al Rocket di Milano, l'emergenza sanitaria ha causato il rinvio di numerosi appuntamenti ed eventi già programmati, modificando i piani dell'artista.

Grazie però a un'ottima intuizione, la cantautrice veneta è riuscita a realizzare comunque i due live successivi senza pubblico: quello del 27 febbraio è stato trasmesso via streaming in diretta Facebook sulla sua pagina ufficiale.

Il live del 5 marzo, invece, è andato in onda su RaiPlay, la piattaforma multimediale della Rai.

Francesca Michielin, da X-Factor a 2640

Francesca Michielin, classe 1995, vince giovanissima il talent X-Factor nel 2011 e da lì ha fatto molta strada. Dopo il primo album "Riflessi di me" del 2012 realizza alcune collaborazioni ("Magnifico" e "Cigno nero" con Fedez) e termina gli studi. Torna nel 2015 con l'album "Di20" contenente la fortunatissima "L'amore esiste" e, nella riedizione successiva dell'album, il brano "Nessun grado di separazione" con cui arriva seconda al Festival di Sanremo 2016 e partecipa all'Eurovision Song Contest dello stesso anno.

Nel 2017 esce "Vulcano", il primo singolo del suo terzo album "2640", che vede la luce nel 2018: un disco con sonorità più moderne e tendente all'urban rispetto ai precedenti. Nel frattempo, oltre a numerose collaborazioni (Syria, Carl Brave, Cristina d'Avena), realizza anche numerose date live tra cui un tour solista nel 2016 dal titolo "Nice to meet you", in cui canta e suona diversi strumenti, dimostrando di essere anche una polistrumentista di valore.