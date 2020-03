Le ultime misure adottate dal governo Conte per contenere il contagio da coronavirus impongono di restare a casa. In alternativa ai programmi in onda sulle televisioni pubbliche e private e ai contenuti che troviamo sul web, tornano così in primo piano le proposte dell’home video, indispensabili oggi più che mai per avere un'alternativa nel ventaglio di occupazioni con cui impiegare il tempo a casa.

Il mercato dell'home video sembrava in declino

L'home video torna ad essere un interesse del pubblico insomma, dopo un periodo di calo.

Si riscoprono così pellicole d'autore e classici di ogni genere. Film in dvd e Blu-ray, acquistabili online, possono dunque alleviare i momenti di isolamento in casa: è l'Ansa stessa infatti ad aver pubblicato le nuove uscite della settimana.

Il Casanova di Federico Fellini, 1976, disponibile in Blu-ray e dvd. ll film rappresenta un viaggio interiore del personaggio di Casanova tra Venezia e le corti europee, fino alla sua vecchiaia, quando come bibliotecario si ritira in Germania, tra Dresda e il castello di Dux.

ll film è stato totalmente girato all'interno del teatro di posa numero 5 di Cinecittà.

I Racconti Della Pallida Luna D'Agosto di Kenji Mizoguchi, 1953, disponibile in dvd. Un "classico" di uno dei più grandi maestri del cinema giapponese, difficile da reperire sul mercato. Il film è Ispirato ai racconti di Ueda Akinari "L'albergo di Asaji" e "La lubricità del serpente", è la storia del vasaio Gejuro e di suo cognato Tobe che, durante la guerra feudale del XVI secolo in Giappone, viaggiano dal loro villaggio alla città vicina, per vendere le loro terrecotte.

L'Immortale di e con Marco D'Amore, 2019, disponibile in Blu-ray e dvd.

L'Immortale si ispira al mondo di Ciro l'Immortale, personaggio della serie tv "Gomorra"

Il film rappresenta il trait d’union tra la 4^ e la 5^ stagione della serie "Gomorra". Rappresenta dunque il viaggio a ritroso che conduce alle origini di quella "Napoli Criminale".

La Belle Epoque di Nicolas Bedos, 2019, disponibile in dvd. Il sessantenne Victor, protagonista della storia, incontra Antoine, un brillante imprenditore in grado di riportare i suoi clienti nel passato.

Victor accetta di fargli da cavia e ritorna così a 40 anni prima, al suo incontro con Marianne, la donna della sua vita. Il film è una favola moderna, che ha conquistato il pubblico al festival di Cannes.

Il Grande Caldo di Fritz Lang, 1953, disponibile in Blu-ray e dvd. Un film cult del genere noir. Il film è tratto dal romanzo "La citta che scotta" scritto da W.P. McGivern e pubblicato nel 1953. Un funzionario della polizia di New York si suicida. Il sergente Dave Bannion indaga sul caso. Le indagini di Bannion riescono a risalire fino al capo della banda di gangster, molto protetto anche dalla polizia.

Bannion viene minacciato, sua moglie uccisa da una bomba, in un attentato. Alla fine il sergente Bannion si salva per miracolo.

La trilogia 'Il Cavaliere Oscuro' è ora in vendita online

Si tratta di tre titoli dedicati a Batman di Christopher Nolan, raccolti in tre cofanetti dvd in 4K, Ultra HD, Blu-ray con contenuti speciali. Come gli altri film su Batman, creati in precedenza da Tim Burton, si tratta di una saga. Il cofanetto è uscito il 5 marzo, per i 15 anni di "Batman Begins". Nel cast della serie troviamo Christian Bale nei panni di Bruce Wayne/Batman, Michael Caine nel ruolo di Alfred Pennyworth, Gary Oldman in James Gordon, Morgan Freeman in Lucius Fox e Cillian Murphy nei panni del Dr.

Jonathan Crane/Spaventapasseri.