Il ritorno dei Beatles è ufficiale: il 4 settembre 2020 uscirà infatti nelle sale cinematografiche il film-documentario dal titolo 'The Beatles: Get Back' che racconterà attraverso immagini inedite, esibizioni live e registrazioni in studio, la realizzazione dello storico album 'Let it be'. La regia è stata affidata a Peter Jackson, lo storico regista del Signore degli Anelli vincitore di 3 premi Oscar. Il suo intento è stato quello di far rivivere gli emozionanti momenti vissuti dalla band durante la composizione dell'album 'Let it be', il tutto attraverso il restauro dei filmati originali e di video e audio inediti.

'The Beatles: Get Back': il docu-film di Peter Jackson

'The Beatles: Get Back' costituisce il ritorno ufficiale sul palcoscenico internazionale del gruppo rock di Liverpool. La band ha approvato la sua collaborazione con Peter Jackson mettendo a disposizione del regista tutto il repertorio di filmati inediti, registrazioni audio con tracce mai eseguite prima e momenti salienti della vita degli artisti rock. La maggior parte dei filmati riguarda nello specifico la realizzazione della canzone storica: 'Let it be'.

Jackson è stato ispirato dal film del 1970 diretto da Michael Lindsay-Hogg dal titolo 'Let it be- Un giorno con i Beatles' che presenta il concerto della band sul tetto della loro casa discografica. Dall'alto dello stabile John Lennon, Paul McCartney e Ringo Starr hanno cantato le loro più celebri canzoni radunando decide di persone felici di essere riuscite ad assistere allo show, l'ultimo della band inglese.

Mentre, altri fan, si erano assiepati alla base dell'edificio creando una grandissima folla. L'esibizione è stata riportata integralmente nel nuovo film in uscita a settembre.

'Get Back' sarà distribuito dalla Walt Disney Studios

Sarà la Walt Disney Studios il prossimo 4 settembre 2020 a distribuire in tutte le sale del Nord America e del Canada, e successivamente nel resto del mondo, il nuovo film sui Beatles.

L'annuncio è arrivato dal direttore esecutivo della Walt Disney Company Robert A. Iger che si è detto entusiasta della possibilità da parte della Walt Disney Studio di distribuire in tutto il mondo un film leggendario su una band che ha avuto un grande impatto mondiale nella storia della musica. Il progetto sarà presentato dalla Walt Disney in associazione con la Apple Corps Ltd. e la WingNut Films Productions Ltd.

'Get Back', le parole del regista e dei protagonisti del film

Il regista Peter Jacskon e i protagonisti della band, Ringo Starr e Paul McCartney, hanno espresso tutta la loro gratitudine e felicità nella realizzazione di questo film.

Il regista Jackson si è detto entusiasta di lavorare a questo nuovo e gioioso progetto. Anche le parole dei componenti della band sono state di elogio al nuovo progetto. "Sono davvero felice che Peter si sia immerso nei nostri archivi per realizzare un film che mostri la verità sui Beatles quando registravano insieme" ha detto il bassista Paul McCartney. Mentre il batterista Ringo Starr ha voluto sottolineare come in questa nuova versione vengano messi in risalto la pace e l'armonia che regnavano all'interno della band in quel periodo, scacciando via ogni possibilità di una crisi interna.