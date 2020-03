I Queen, la storica band di Freddie Mercury, continua a raccogliere successi e riconoscimenti in tutto il mondo. Non da ultimo, il premio International Artist of the Year in occasione del Japan Disc Awards. Si tratta di un titolo assegnato annualmente agli artisti che si sono distinti per il maggior numero di copie vendute, sia fisiche che digitali, in Giappone nell'anno solare.

La band britannica ha ottenuto questo premio tre volte, due delle quali consecutivamente. Secondo i dati raccolti dall'industria discografica giapponese, il gruppo inglese ha venduto in un anno circa 500.000 dischi.

Numeri impressionanti che Brian May ha commentato ringraziando i fan nipponici.

Queen, il successo che continua e la vittoria sui Beatles

Nonostante la scomparsa prematura della voce della band, Freddie Mercury, i Queen continuano a portare in alto il suo nome attraverso una serie di revival che li proiettano nelle prime posizioni delle classifiche della musica mondiale. Il pubblico, da sempre legato al grande e compianto cantante, non manca di far sentire tutto il suo affetto a chi, insieme a Freddie, ha scritto pagine importanti della storia della musica: Brian May e Roger Taylor.

Grazie anche allo straordinario successo del film "Bohemian Rhapsody", che ha guadagnato più di 900 milioni di dollari vincendo anche quattro Oscar, la fama musicale non si è fermata.

La band inglese è risultata al quinto posto tra i 10 artisti di maggior successo del 2019. Tra le star di nuova generazione come Taylor Swift e Ed Sheeran, i Queen si sono confermati la prima band storica a vendere di più allo stato attuale.

Questo risultato è ancor più prestigioso se si considera che cinque gradini più in basso si trovano i mitici Beatles.

Nel mezzo, altri grandi artisti del panorama internazionale come Lady Gaga al nono posto, Drake (ottavo), BTS e Ariana Grande (rispettivamente in settima e sesta posizione). In cima alla classifica, la cantante di maggior successo del 2019 è stata Taylor Swift, seguita da Ed Sheeran.

A completare il podio Post Malone, mentre al quarto posto (davanti ai Queen) troviamo Billie Eilish.

I nuovi Queen con Adam Lambert, il nuovo tour e la pausa

I Queen non sono affatto spariti dai palcoscenici internazionali. Dopo la scomparsa di Freddie Mercury nel 1991 sono andati avanti con i tour. Attualmente il gruppo è formato da Brian May (chitarrista), Roger Taylor (batterista) e la new-entry, il cantante Adam Lambert.

La band al momento è in pausa dopo un lungo tour in giro per il mondo. I Queen si sono esibiti anche al Fire Fight Australia, un evento organizzato per aiutare il paese australiano duramente colpito dagli incendi.

I concerti riprenderanno nella primavera/estate 2020 anche nel Regno Unito, salvo cambiamenti dell'ultima ora dovuti all'emergenza sanitaria globale di questo periodo.