Ancora un altro successo per Vasco Rossi. Il Blasco nazionale ha vinto anche gli Onstage Award 2020 come miglior evento dell'anno 2019 grazie ai sei concerti allo stadio San Siro. Gli Onstage Award rappresentano gli Oscar della musica live italiana. Un pubblico di 200.000 persone ha votato, domenica 1 marzo, esprimendo la propria preferenza nei confronti di una band o singolo artista per i migliori concerti live e tour svolti in Italia nel 2019. Vasco è stato sicuramente uno dei protagonisti ed ha aggiunto alla sua eccelsa bacheca un altro prestigioso premio.

Per il terzo anno consecutivo il rocker è stato nominato agli Onstage Award vincendo il premio nel 2018 e nel 2020 per il miglior evento dell'anno intervallato dal premio per il miglior tour 2019 e il riconoscimento speciale Re degli Stadi sempre nello stesso anno. L'ultima vittoria agli Onstage Award Vasco l'ha conquistata con i suoi 6 concerti sold out a San Siro. Il tempio del calcio e della musica ha accolto per 6 volte circa 450.000 fan dell'artista accorsi in massa per assistere alla performance del loro idolo.

Vasco non li ha delusi mettendo in scena un concerto rock duro e puro. Allo stadio milanese proprio il rocker di Zocca si era fermato a 4 date sold out consecutive. Quello del 2019 è stato l'ennesimo record di un cantante che continua a far emozionare, ridere e piangere i suoi beniamini non ancora sazi delle sue canzoni.

Vasco allo studio di registrazione a Los Angeles per un nuovo singolo

Nonostante l'ennesimo riconoscimento Vasco non si ferma.

La sua voglia di continuare a fare musica è più forte di qualsiasi premio ottenuto. La rockstar è da mesi a Los Angeles in cerca di ispirazione per un nuovo singolo che probabilmente uscirà verso la fine del 2020. Dal suo account Instagram Vasco ci porta negli Speaky Easy per un breve tour negli ambienti da lui spesso frequentati per mettere a punto le nuove idee e trovare l'ispirazione giusta per nuovi brani.

Al momento non ci sono dettagli sul nuovo pezzo che potrebbe essere il naturale erede del brano 'Se ti potessi dire' uscito lo scorso 25 ottobre.

Vasco a Sanremo come autore

Dopo 15 anni lontano dal palco dell'Ariston, Vasco è tornato idealmente sul palco di Sanremo. Insieme a Gaetano Curreri ha creato e firmato il brano per Irene Grandi dal titolo "Finalmente Io" e la canzone "Io sono bella " per Emma, sua grande fan. Entrambe le cantanti apriranno il Vasco non stop live festival 2020: Irene grandi darà il via ai due concerti al Circo Massimo de 19 e 20 giungo, mentre Emma aprirà l'ultima tappa del tour a Imola.

Vasco protagonista del fumetto di Diabolik

Vasco è il protagonista di un'edizione limita della graphic novel del fumetto di Diabolik. Il mini album è disponibile solo per i soci del Blasco Fanclub. La storia narra i'incontro tra i due miti su una nave da crociera, la stessa che a giugno dell'anno scorso a portato i fan di Vasco dal porto di Genova a quello di Cagliari per assistere al concerto in Sardegna. Il titolo del fumetto è "Un colpo spericolato": Diabolik è costretto da Eva ad andare alla ricerca di Vasco, dopo che lei non ha potuto partecipare ad uno dei suoi concerti allo stadio San Siro.

Diabolik decide di rubare un oggetto molto prezioso di Vasco, ma verrà smascherato dal rocker in persona.