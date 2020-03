Space Jam 2 è entrato in fase decisiva per riuscire a vedere finalmente la luce. Il sequel del celebre film di animazione uscito nel 1996 che vide protagonisti la leggenda del basket Michael Jordan insieme ai cartoni dei Looney Tunes, potrebbe uscire nelle sale di tutto il mondo entro il 2021. E secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbero due importanti novità: sarà in 2D e vedrà LeBron James come grande attore protagonista della storia.

Space Jam 2 uscirà nel 2021 e sarà animato in 2D

A confermare la prima novità è stato Tony Brancroft, regista del cartone di Mulan, che uscirà a breve in una nuova versione cinematografica.

Brancroft, tramite un post pubblicato sui propri canali social (poi repentinamente cancellato), avrebbe affermato di far parte dello staff a lavoro su Space Jam 2, annunciando che il cartone animato sarà prodotto in 2D. Una bella notizia per tutti gli appassionati di questa storia che mescola basket e divertimento e che sognavano da quasi venti anni un sequel del primo film datato 1996. Dopo il successo planetario ottenuto al Cinema da Space Jam con Michael Jordan nei panni del protagonista della storia circondato dai vary Bugs Bunny, Lola Bunny, Daffy Duck, il diavolo della Tasmania e dagli altri personaggi dei Looney Tunes, insieme ai compagni di pallacanestro Charles Barkley, Patrick Ewing, Larry Johnson, Muggsy Bogues e Shawn Bradley, in lotta contro i terribili Monstars, l'attesa era spasmodica per secondo film che proseguisse la vicenda.

Ma diversi cambi di regia (ben tre), fino alla scelta del'attuale regista Malcolm D. Lee, hanno ritardato di anno in anno la produzione. Stando alle ultime indiscrezioni, tuttavia, le riprese sarebbero finite e si sarebbe cominciata la fase di post produzione con la creazione di tutte le scene animate. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, quindi, la data di uscita potrebbe di Space Jam essere fissata al 2021.

LeBron James prenderà il posto di Michael Jordan nel ruolo di protagonista: 'Non vedo l'ora che il film esca'

La seconda grande novità è che la stella NBA LeBron James sarà il nuovo protagonista della storia, prendendo il posto che fu di Michael Jordan. La voce riguardante questa scelta si era diffusa ormai ma da diverso tempo, ma a confermarlo è stata la stessa stella dei Los Angeles Lakers durante un'intervista al podcast 'Road Trippin', a cui ha partecipato insieme a due suoi ex compagni e in cui ha pure annunciato la data della possibile uscita del fim: 'Space Jam 2 è sempre stato messo in programma per giugno 2021, perciò siamo ancora in tabella di marcia'.

LeBron James ha anche confermato che 'molto del grosso da fare in questo momento sono animazioni, perciò avere così tanto tempo a disposizione in realtà è un bene' e non ha nascosto un po' di tristezza perchè 'avrei voluto poterlo far uscire in questo momento per dare alla gente qualcosa da vedere a casa, ma ci vorrà ancora un anno'. Insomma, tutti gli appassionati di Space Jam sono chiamati ad avere ancora poco più di dodici mesi di pazienza per assistere al tanto atteso sequel del primo film. La Warner Bros, dal canto suo, potrà sfruttare questo periodo di emergenza legato alla diffusione del Coronavirus che ha obbligato lei, la Disney e Netflix a fermare molte produzioni cinematografiche [VIDEO]per evitare quanto più possibile che il contagio possa propagarsi tra gli attori e i membri delle troupe e ha costretto il posticipo a data da destinarsi delle uscite di film come 'The Matrix 4' e 'The Batman', per accelerare le operazioni di post produzione sul fronte Space Jam 2, a cui il team sta continuando a lavorare da remoto.