Gli appassionati di pop-music anni novanta si saranno chiesti spesso che fine abbia fatto Sporty Spice. Ora c'è una risposta al quesito: Melanie C è tornata con un nuovo singolo, Who I Am, uscito sui digital store lo scorso 20 marzo. Il brano anticipa la pubblicazione del nuovo album, prevista per la fine del 2020.

Melanie C rivisita se stessa in Who I Am

Who I Am rappresenta un ritorno alle origini per la cantante britannica: il brano, infatti, rispolvera le sonorità elettro-dance che hanno fatto la fortuna di I turn to you, suo grande successo dell'estate 2000, e di High heels, singolo del 2019 pubblicato insieme al gruppo di drag queen Sink the Pink.

Il nuovo album, che in parte è già stato presentato alla stampa australiana in un recente tour promozionale, sarà basato su sonorità dance e arricchito da testi dal significato molto profondo, particolarmente incentrati sul tema dell'accettazione di se stessi. Questo percorso inizia proprio con il videoclip ufficiale di Who I Am, diretto da Sylvie Webber, che in una settimana ha ottenuto oltre 1 milione di visualizzazioni su YouTube.

Nella clip, infatti, la cantante osserva se stessa all'interno di un museo nelle varie fasi della sua vita privata e pubblica, svelandosi per quella che è oggi, "priva di ogni armatura".

Nel video compare anche un outfit che richiama l'iconico look di Melanie C nei primi anni con le Spice Girls.

Spice Girls: nessuna reunion in vista

A tal proposito, Melanie C è stata molto chiara: al momento non è previsto il prolungamento dello Spiceworld Tour, la serie di concerti che nel 2019 ha fatto registrare il tutto esaurito negli stadi inglesi nonostante l'assenza di Victoria Beckham. La più dubbiosa sulla prosecuzione del progetto sarebbe Geri Halliwell, che l'anno scorso è apparsa piuttosto impacciata sul palcoscenico.

Ad ogni modo, nonostante l'assenza dai palcoscenici, la "Spice-mania" non dà segni di cedimento: se l'uscita del film di animazione basato sulle cinque cantanti è ancora lontana, è stato pubblicato questa settimana per la prima volta su vinile il secondo disco del gruppo, Spiceworld, uscito originariamente nel 1997.

Melanie C: al momento non si sa quando tornerà in Italia

Le attuali restrizioni dovute all'emergenza coronavirus rendono praticamente impossibile l'approdo di Melanie C in Italia per promuovere la sua musica.

L'ultima volta che l'ex Sporty Spice ha fatto tappa nel nostro Paese è stata nel 2018 al Franciacorta Outlet Village di Rodengo Saiano (Brescia) per promuovere il suo ultimo disco di inediti uscito nel 2017, Version of me.

Ciononostante, i fan italiani non hanno fatto mancare il proprio supporto verso il nuovo singolo Who I Am, che in poche ore ha raggiunto la top-10 di iTunes. L'uscita di questo brano sancisce l'apertura di un nuovo progetto musicale di Melanie C, giunta quasi al suo ottavo disco solista. Prima della pubblicazione dell'album, però, verranno rilasciati altri singoli.