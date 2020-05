La musica del 1 maggio non si arrende all'emergenza del Covid-19. Il tradizionale concertone della Festa dei lavoratori in Piazza San Giovanni a Roma è stato modificato da Rai, Cisl, Uil e Cgil in una kermesse musicale che andrà in onda in diretta su Rai 3, dalle 20 a mezzanotte. Alla conduzione dello show ci sarà Ambra Angolini, giunta al terzo anno di fila dopo l'edizione dello scorso anno. Quest'anno sarà la volta di Vasco Rossi ad aprire la serata, che sarà rappresentata anche da grandi ospiti e artisti di fama mondiale, tra cui Patty Smith e Sting.

La scaletta degli artisti del concerto del 1 Maggio 2020

Oltre agli artisti già citati in precedenza, a offrire il loro contributo allo show del concerto del Primo Maggio 2020 su Rai 3, ci saranno anche Gianna Nannini e Zucchero attraverso dei collegamenti e dei video. All'interno del cast saranno presenti anche: Aiello, MarConcerto del 1 maggio 2020: ci saranno i vincitori del 'Primo Maggio Next', Margherita Vicario, Alex Britti, Durdust, Bugo assieme a Nicola Savino, Edoardo ed Eugenio Bennato, Paola Turci, Francesca Michielin, Noemi, Lo Stato Sociale, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Fasma, Fulminacci, Irene Grandi, Fabrizio Moro, Le Vibrazioni, Rocco Papaleo, Orchestra Accademia di Santa Cecilia, Aiello, Francesco Gabbani, Leo Gassmann, Niccolò Fabi, Tosca ed Ermal Meta.

Quest'ultimo, inoltre, esibirà per la prima volta il suo nuovo singolo intitolato 'Finirà bene', uscito proprio nella giornata del 1 maggio 2020. 'Finirà bene' è un brano nato lo scorso novembre e finito lo scorso gennaio per dare speranza e positività in un periodo piuttosto complicato, dovuto all'emergenza pandemica globale.

Concertone: ci saranno i vincitori del 'Primo Maggio Next'

Non mancheranno al concerto del 1 maggio 2020 i quattro trionfatori del 'Primo Maggio Next', concorso riservato agli artisti emergenti della musica italiana: Matteo Alieno con l'inedito 'Non mi ricordo', Ellynora con 'Zingara', Nervi con 'Sapessi che cos'ho' e Lamine con 'Non è tardi'.

La kermesse musicale sarà disponibile anche in diretta su Radio Rai 2 con la conduzione di Gino Castaldo e della disk jockey francesce naturalizzata italiana, Ema Stokholma che faranno dei brevi interventi anche in diretta su Rai 3. Quest'anno, poi, il concertone oltre ad essere trasmesso in diretta su Ray Play, e in modalità on demand, avrà anche un canale riservato alla lingua dei segni per i soggetti non udenti.

A differenza delle scorse edizioni, anche questa è una novità esclusiva, la piattaforma digitale metterà a disposizione un'offerta unica con tanti e imperdibili contenuti creati dagli artisti e presenti soltanto sul sito di Rai Play.