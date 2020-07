Il cantautore Dotan Harpenau, in arte Dotan è nato nel 1986 a Gerusalemme, in Israele, ma ha vissuto tra l’Olanda e gli Stati Uniti. L’artista ha iniziato a esibirsi in piccoli spettacoli che gradualmente l’hanno portato a suonare a festival importanti.

Nel 2010 ha pubblicato il suo primo album intitolato Dream Parade. Nel 2012 ha aperto i concerti di Gavin DeGraw e Sinead O’Connor. Poi ha pubblicato 7 Layers, album grazie al quale ha iniziato a scalare le classifiche. Tale progetto, complice il brano Home, in Olanda, ha ottenuto due dischi di platino e ha permesso a Dotan di conseguire consensi anche in Belgio e in Germania.

Inoltre, si è fatto strada nella rotazione radiofonica italiana con Numb, un brano che parla della repressione dei sentimenti in cui l’essere umano è costretto a vivere nella società odierna.

Dopo il successo di Numb, l’artista ha pubblicato No Word, brano dalle melodie dolci e allo stesso tempo ipnotiche. Per conoscere meglio la sua passione per la musica, il significato dei suoi ultimi brani e progetti futuri Blasting News ha contattato Dotan per un’intervista.

L’intervista a Dotan

Ciao Dotan, in alcune interviste hai sempre detto che sei una persona timida. Come sei diventato appassionato di musica ed esibirti sul palco?

"A essere sincero, ci è voluto un po'! Volevo principalmente scrivere canzoni e condividere i miei sentimenti attraverso la musica.

Ero molto introverso e ho iniziato a scrivere e suonare musica solo a 22 anni, il che è piuttosto tardi, immagino. Scrivere e registrare mi è sembrato all'istante la mia seconda natura, ma nei live ho sicuramente impiegato anni per essere a mio agio. Ora è una delle mie cose preferite da fare, connettermi con il mio pubblico esibendomi".

Sei cresciuto in Olanda ma sei israeliano di origine e vivi negli Stati Uniti. Quanto è stata influenzata la tua musica dai luoghi in cui hai vissuto?

"Penso che vivere così tanti posti diversi e sperimentare culture diverse, abbia sicuramente influenzato la mia musica. Ma soprattutto sono stato influenzato dalla musica che mio padre suonava a casa.

Ascoltava sempre cantautori come Neil Young, James Taylor, Paul Simon. Lui mi ha fatto venire voglia di prendere una chitarra e scrivere canzoni dal cuore".

Il tuo secondo album 7 Layers, pubblicato nel 2014, è stato certificato doppio platino ed è arrivato primo nella classifica olandese. Quali emozioni hai provato?

"È stato completamente inaspettato. Ho realizzato l'album che volevo realizzare e non l'ho mai suonato a nessuno fino a quando non l’ho finito. La maggior parte dell’album è stata persino registrata nel mio salotto! È stata sicuramente una bella sensazione vedere come risuonava con così tante persone. A questo punto è uno degli album più venduti in Olanda, il che è davvero pazzesco".

Il suo unico Numb è molto intimo e hai detto che avevi paura di farlo sentire ad altre persone. Per quale ragione? Pensi di aver dato qualche insegnamento in più con questa canzone?

"È sempre molto spaventoso condividere i tuoi pensieri profondi e oscuri con molte persone. Mi perdo in studio e scrivo la musica più personale e poi quando la pubblico, non è più solo mia ... ma tutti hanno accesso ad essa. Può sembrare molto spaventoso, ma la risonanza alla canzone è stata così sorprendente e ricevere messaggi su come la canzone ha cambiato la vita delle persone. È una sensazione a cui probabilmente non mi abituerò mai".

Nei tuoi brani soprattutto in Numb parli di sensibilità. Che cos’è per te?

Pensi che la società sia influenzata e reprima i tuoi sentimenti? In che modo?

"Penso che siamo cresciuti in una società in cui dobbiamo presentarci nel migliore dei modi sui social media e nella vita reale. Siamo tutti così ambiziosi e ci stiamo muovendo così in fretta ... non c'è molto spazio per fermarsi e rimanere in contatto con i tuoi sentimenti. Io mi ero perso e non sono riuscito a ricollegarmi al mio cuore, per parecchi anni. Scrivere Numb mi ha riportato indietro e ha riaperto il mio cuore".

No Word è stata pubblicata da pochi mesi, una delle canzoni più personali del tuo repertorio. Quanto è stato difficile comporla e scriverla?

"Non è stato difficile scriverla, perché è stata realizzata in 30 minuti.

Tutte le melodie e le parole. È sempre difficile cantare questa canzone perché è vicina al mio cuore. Direi che No Words è la mia preferita personale delle canzoni che ho scritto".

Le tue canzoni vengono trasmesse sulle principali radio italiane. Hai mai pensato di venire in Italia?

"Voglio davvero venire lì e suonare i miei spettacoli in Italia. Ho suonato a Roma 3 anni fa in un piccolo teatro, che era molto bello. Ricordo di aver camminato a Roma e di aver pensato ... se solo potessi tornare e suonare di nuovo in Italia per più persone e penso che accadrà molto presto. Sicuramente è un sogno diventato realtà".

Quali sono i tuoi progetti futuri?

"Sto finendo il mio album che è molto emozionante e spero di tornare presto in viaggio per un tour.

Sta arrivando molta musica, questo è certo"